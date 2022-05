Silent Hill: Remake, Sequel und episodische Story-Adventures geplant?

Aktuell scheinen die Tage ganz im Zeichen der „Silent Hill“-Reihe zu stehen. Nachdem uns Ende der Woche beispielsweise Bilder erreichten, die einen aus dem Jahr 2020 stammenden Build eines neuen „Silent Hill“-Abenteuers zeigen sollen, legten nun die englischsprachigen Kollegen von Videogames Chronicle nach.

Wie wir heute bereits berichteten, sollen die „Layers of Fear“- und „The Medium“-Macher von Bloober Team an einem Remake zu „Silent Hill 2“ arbeiten. Dies wollte zunächst der Insider „NateTheHate“ in Erfahrung gebracht haben. Berichte, die von den Quellen von Videogames Chronicle gestützt werden. Hier ist die Rede von einem Remake, das mit einer überarbeiteten Gegner-KI, generalüberholten Puzzles und neuen Enden aufwarten wird.

Zudem berichten die Quellen von Videogames Chronicle ebenfalls, dass wir es bei dem Remake von „Silent Hill 2“ mit Titel zu tun haben, der zeitexklusiv für nicht näher genannte PlayStation-Systeme erscheint.

Konami soll mit mehreren Entwicklern sprechen

Weiter heißt es in den Angaben von VGC, dass Konami derzeit mit mehreren Entwicklern sprechen soll, um diese für eine Zusammenarbeit beziehungsweise für die Arbeiten an neuen „Silent Hill“-Projekten zu gewinnen. Unter anderem wurde hier der Name des auf ungewöhnliche Story- beziehungsweise Indie-Produktionen spezialisierten Studios und Publishers Annapurna Interactive ins Gespräch gebracht. Annapurna Interactive machte in den vergangenen Jahren vor allem mit Werken wie „What Remains of Edith Finch“, „Twelve Minutes“ oder „Telling Lies“ auf sich aufmerksam.

Annapurna Interactive könnte den unbestätigten Berichten zufolge an episodischen Story-Erfahrungen im „Silent Hill“-Universum arbeiten. Projekte, an denen in der Vergangenheit auch Supermassive Games gearbeitet haben könnte. Wie die Gerüchteküche hier berichtete, ging aus Titeln dieser Art die mittlerweile sehr beliebte „Dark Pictures“-Reihe hervor.

Abschließend berichtet VGC wie diverse Quellen der Vergangenheit, dass derzeit ein echter Nachfolger zur „Silent Hill“-Reihe entsteht, der sich bei einem nicht näher konkretisierten japanischen Studio in Arbeit befindet. Offizielle Stellungnahmen zu den Gerüchten um das Comeback der „Silent Hill“-Reihe stehen leider nach wie vor aus.

