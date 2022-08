Embracer Group: Mehrere Neuankündigungen auf der Gamescom 2022 versprochen

In der kommenden Woche findet mit der Gamescom 2022 Europas wichtigste Messe für Videospiele statt. Wie die Verantwortlichen der Embracer Group bekannt gaben, möchte das Unternehmen die Gamescom 2022 für verschiedene Neuankündigungen nutzen.

In dieser Woche machte die schwedische Embracer Group erneut mit diversen Studiokäufen auf sich aufmerksam. Unter anderem wurden die „Maneater“- und „Killing Floor“-Macher von Tripwire Interactive sowie Middle-Earth Enterprises und Limited Run Games übernommen.

Ergänzend zu den Übernahmen sprach die Embracer Group im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichts über die Zukunftspläne des stetig wachsenden Publishers und wies darauf hin, dass die diversen Studios und Partner des Konzerns aktuell an mehr als 220 neuen Projekten arbeiten. Darunter befinden sich 25 ambitionierte Triple-A-Titel, die in den kommenden Geschäftsjahren erscheinen sollen. Los geht es mit dem Reboot von „Saints Row“ in wenigen Tagen.

Darüber hinaus sind in der nächsten Woche diverse Neuankündigungen geplant, die auf der Gamescom 2022 vorgestellt werden.

Konkrete Details stehen noch aus

Näher ins Detail ging die Embracer Group bezüglich der bevorstehenden Neuankündigung noch nicht und führte lediglich aus: „Wir freuen uns darauf, in den kommenden Monaten und Jahren mehr über all die Dinge, die wir entwerfen, mit der Welt zu teilen. Mit mehr als 220 laufenden Spieleentwicklungsprojekten reift unsere gut investierte Entwicklungspipeline nun heran. Es umfasst mehr als 25 Triple A-Spiele in der Entwicklung, die bis zum Geschäftsjahr 2025/26 veröffentlicht werden sollen.“

Und weiter: „Nach einer längeren Zeit ohne größere Veröffentlichungen im Bereich der PC- und Konsolenspielen treten wir nun in eine neue Phase höherer Veröffentlichungsaktivitäten ein… Unsere Publisher werden in der kommenden Zeit viele neue Spiele ankündigen, einschließlich mehrerer vollständiger Spielankündigungen auf der Gamescom nächste Woche.“

Wir können wohl davon ausgehen, dass ein Teil der geplanten Neuankündigungen im Rahmen des „Opening Night Live“-Events vorgenommen wird, das am Dienstag, den 23. August 2022 um 20 Uhr startet.

Quelle: Embracer Group

