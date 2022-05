Embracer Group: Games Archive zur Bewahrung von Spielen angekündigt

Die Embracer Group ist derzeit vor allem wegen der Übernahme der westlichen Square-Enix-Studios Crystal Dynamics, Eidos Montreal und Square Enix Montreal in aller Munde. Die stetig wachsende Organisation will nun aber auch dabei helfen, klassische Videospiele zu bewahren. Die Gruppe hat das Embracer Games Archive gegründet, um „so viel wie möglich von der Videospielindustrie zu archivieren und zu retten“.

Embracer Group sammelt Spiele, Konsolen und Zubehör

Das Bewahren klassischer Videospiele scheint besonders in diesem Jahr ein wichtiges Anliegen der Spielebranche zu sein. Im Februar führte die Ankündigung Nintendos, den eShop für die Konsolen 3DS und Wii U im März 2023 schließen zu wollen, für einen Aufschrei. Tausende Videospiele würden mit diesem Schritt verlorengehen, so Experten.

Im April 2022 hat sich auch Sony mit diesem Thema beschäftigt und ein Preservation-Team für den Erhalt klassischer PlayStation-Spiele gegründet. Auf dieser Idee baut auch die Embracer Group auf, will sich jedoch der Videospielindustrie im Allgemeinen widmen. Laut dem Archiv-Team sollen sich derzeit bereits 50.000 Spiele, Konsolen und Zubehör in Karlstad, Schweden befinden.

Das Archiv-Team besteht aus einem CEO, einem Archivar, einem Assistenten, einem technischen Ingenieur und einem Supply Manager. Derzeit ist die Sammlung weder für die Öffentlichkeit noch für Forscher zugänglich. Die Initiative erklärte jedoch, dass man in einer nächsten Phase plant, eine Datenbank der Sammlung zu erstellen. Zukünftig will man zudem mit Initiativen, Museen und Institutionen zusammenarbeiten sowie Forscher und Journalisten bei Anfragen untestützen. Ein langfristiges Ziel wird es sein, Teile des Archivs lokal und durch Satellitenausstellungen auch an anderen Orten auszustellen.

Quelle: Embracer Group, PC Gamer

