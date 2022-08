PS4 und PS5: PlayStation-Sommer mit Deals – GT7, Horizon und mehr

Amazon verkauft im Zuge des PlayStation-Sommers ausgesuchte Spiele zu reduzierten Preisen. Mit dabei sind auch neuere Games wie „Horizon Forbidden West“ und „Gran Turismo 7“, die sowohl für die PS4 als auch für die PS5 preisreduziert zum Kauf bereitstehen.

Die PS4-Version von „Horizon Forbidden West“ kostet im Zuge des Sommer-Sales bei Amazon nur 24,99 Euro, was laut der Angabe des Versandriesen einem Rabatt von 64 Prozent entspricht. Die PS5-Version kann für 44,99 Euro und damit 44 Prozent günstiger gekauft werden. Eine identische Preisanpassung fand bei „Gran Turismo 7“ statt.

Spider-Man, Uncharted und mehr

Zum Vergleich: Im PlayStation Store kosten „Horizon Forbidden West“ und „Gran Turismo 7“ abhängig von der gewählten Plattform bis zu 79,99 Euro.

Im Sommer-Sale von Amazon warten viele weitere Angebote auf preisbewusste Spieler. „Spider-Man: Miles Morales“ ist für 36,42 Euro im Angebot. Die Ultimate Edition des Titels kostet 44,99 Euro. Die „Uncharted Legacy of Thieves Collection“ wird für 19,99 Euro verkauft. „Ghost of Tsushima“ gibt es für 19,99 Euro. Und „Sackboy: A Big Adventure“ ist für 29,99 Euro im Sale.

Die Sommer-Angebote bei Amazon in der Übersicht:

Die komplette Übersicht über den Sommer-Sale auf Amazon findet ihr direkt beim Versandriesen.

Auch im PlayStation Store warten einige Angebote auf Schnäppchenjäger. Dazu gehören der Deal of the Week, der einen recht neuen Shooter umfasst, und mehr als 400 Angebote, die am vergangenen Mittwoch an den Start gingen. Ebenfalls stehen die neuen PS Plus-Spiele für Essential und Extra zum Download bereit.

Weitere Meldungen zu Amazon.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren