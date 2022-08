NHL 23: Optimierte KI und Gameplay-Features im neuen Deep-Dive-Trailer thematisiert

Neben Fans von Sportarten wie Fußball, Golf oder Basketball werden auch Anhänger des Eishockeys in diesem Jahr mit einem neuen Titel bedacht. In diesem Fall „NHL 23“, das bei den Entwicklern von EA Vancouver entsteht.

Ein paar Wochen vor dem offiziellen Release stellten EA Vancouver und EA Sports einen neuen Deep-Dive-Trailer bereit, mit dem euch verdeutlicht wird, was ihr von „NHL 23“ erwarten könnt. Neben ausgewählten Gameplay-Features wird vor allem die künstliche Intelligenz hervorgehoben, die für den diesjährigen Ableger komplett überarbeitet wurde und für eine besonders authentische Spielerfahrung sorgen soll.

Weitere Details zur optimierten KI liefert euch das angehängte Video.

Bessere Torhüter, Emotionen und mehr

Laut den verantwortlichen Entwicklern von EA Vancouver werden von der überarbeiteten künstlichen Intelligenz in erster Linie die Torhüter profitieren, die darüber hinaus auch noch mehr als 350 neue Save-Animationen spendiert bekamen. Des Weiteren werden uns realistischer dargestellte Zuschauer, zünftige Bandenchecks und eine Menge Emotionen in Aussicht gestellt.

„Außerdem kannst du deine Highlights um mehr als 500 neue Letzte-Chance-Puckanimationen erweitern, mit denen du festlegen kannst, wie sich ein Spielzug nach dem Puckkontakt entwickelt – von Pässen nach dem Straucheln bis hin zu Verzweiflungsschüssen. Darüber hinaus kannst du mit überarbeiteten Strategiesystemen mühelos einen Gameplan erstellen und an deinen Fähigkeiten als Spielmacher feilen. Also trommle deine Freunde zusammen und spiele die dynamischste, am besten vernetzte und optisch beste Chel-Version aller Zeiten“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„NHL 23“ erscheint am 14. Oktober 2022.

