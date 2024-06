Graven: Dark-Fantasy-Shooter erscheint für PS5 und Xbox Series X/S – Termin enthüllt

Der düstere Fantasy-Ego-Shooter „Graven“, entwickelt von Slipgate Ironworks und veröffentlicht von 3D Realms und Fulqrum Publishing, erscheint für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Der Shooter wurde bereits am 26. Mai 2021 in den Early Access für PC aufgenommen. Am 23. Januar 2024 erfolgte der finale Launch auf Steam, GOG und im Epic Games Store.

Nun wurde der Termin für die Veröffentlichung auf Playstation 5 und Xbox Series X/S bekannt gegeben. Am 25. Juni 2024 soll es so weit sein. Releases für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch sind ebenfalls für 2024 geplant. Ein exakter Termin ist für die Last-Gen-Hardware nicht bekannt.

Die Geschichte von Graven

In „Graven“ übernehmen Spieler die Rolle eines zu Unrecht verurteilten Priesters, der in einer düsteren Welt voller Rätsel, Magie und Feinde überleben muss. Nachdem ihr in seiner Rolle einem anderen helfen wolltet, hat man euch zum Tode verurteilt und im Sumpf ausgesetzt.

Bewaffnet mit einem mysteriösen Stab und einem Buch, kämpft der Spieler gegen häretische Sekten und düstere Kreaturen. Spieler erleben eine tiefgründige Geschichte von Vergebung und Erlösung, während sie in dieser düsteren, mittelalterlichen Fantasiewelt aufsteigen.

Das Spiel kombiniert moderne Entwicklungstechniken mit einer Ästhetik der späten 90er Jahre. Beschrieben wird „Graven“ als geistiger Nachfolger von „Hexen 2“. Zu den Mitwirkenden gehören der Charakterdesigner Chuck Jones, bekannt unter anderem für „Duke Nukem 3D“ und „Half-Life“. Hinzu kommt Synchronsprecher Stephan Weyte, bekannt aus „Blood“ und „Fire Emblem“.

Diese Gameplay-Features bietet Graven

Im Zentrum von „Graven“ stehen das Lösen von Rätseln und Erforschen von Überlieferungen, um die Motive hinter den Plagen zu verstehen, die die Welt heimsuchen. Durch den Einsatz von Zaubern und Kristallen können Spieler die Umgebung verändern.

Nach ihrer Entdeckung werden Waffen bei Schmieden und Alchemisten verbessert. Wer alte Orte mit neuen Fähigkeiten erneut besucht, kann dort mehr Geheimnisse lösen. Insgesamt stehen über dreißig verschiedene Gegner in verschiedenen Biomen bereit.

