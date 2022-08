PSN Store Sale: Fast 400 Angebote für PS4 und PS5, darunter neue Spiele

Im PlayStation Store wurde der nächste Sale gestartet. Im Angebot sind diesmal nicht nur alte Schinken. Auch mehrere Spiele, die erst in den vergangenen Wochen oder Monaten den Markt eroberten, können günstiger gekauft werden.

Das gilt unter anderem für „F1 22“, das ihr sowohl in der PS4- als auch in der PS5-Version preisreduziert kaufen könnt. Während die PS4-Fassung im Angebotszeitraum 45,49 statt 69,99 Euro kostet, sind es bei der PS5-Fassung 51,99 statt 79,99 Euro.

Uncharted, Ghostwire und mehr

Auchist noch sehr frisch. Dank des neuen Sales, der bis zum 15. September 2022 läuft, kann der Titel für 46,89 statt 69,99 Euro im Fall der PS4-Fassung und für 50,24 statt 74,99 Euro bei der Wahl des PS5-Pendants gekauft werden. Das dazugehörigeist für 10,04 statt 14,99 Euro im Angebot.

Doch auch viele ältere Blockbuster sind dabei. Das gilt beispielsweise für ein Paket, das „Uncharted 4“ und „Uncharted: The Lost Legacy“ umfasst. Statt 39,99 Euro müssen Spieler im Zuge des Sales nur 19,99 Euro bezahlen. Oder wie wäre es mit „Ghostwire Tokyo“? Hier sorgte der 50 Prozent-Rabatt für einen Preis von 34,99 Euro.

Ein 50 Prozent-Rabatt wird auch beim Kauf von „No Man’s Sky“ gewährt. 24,99 statt 49,99 Euro werden dank der neuen Rabattschlacht momentan im PlayStation Store verlangt. Hinzu kommen etliche Pakete zu „Dead by Daylight“. Das Doppelpaket „Shenmue I & II“ kann für 6,99 statt 34,99 Euro mitgenommen werden.

Ebenfalls im Sale vertreten sind Veröffentlichungen wie die „Tropico 5 – Complete Collection“ für 13,99 Euro, die „Desperados 3 – Digital Deluxe“ für 20,99 Euro und die „Dollhouse – Deluxe Edition“ für 3,49 Euro.

Das war längst nicht alles. Im PlayStation Store könnt ihr auf die komplette Übersicht mit 376 Angeboten zugreifen, während die einzelnen Spiele auf dem PlayStation Blog übersichtlich und in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet sind.

Das könnte euch ebenfalls interessieren:

Falls das Geld gerade knapp ist und ihr ein PlayStation Plus-Abo euer Eigen nennt, dann solltet ihr heute Abend einen Blick auf die Ankündigung der neuen PS Plus-Spiele richten. Vorgestellt werden sie zwischen 17 und 18 Uhr und ihr erfahrt, was euch im kommenden September in der Essential-Auswahl erwartet. Die PS Plus-Spiele für August 2022 können bis zur kommenden Woche in Anspruch genommen werden.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren