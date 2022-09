Assassin’s Creed Mirage: Artwork und unbestätigte Details zum Setting aufgetaucht

Anfang der Woche erreichte uns das Gerücht, dass Ubisoft an "Assassin's Creed Mirage" arbeitet, das sich wieder mehr an den klassischen Ablegern der Reihe orientieren und 2023 erscheinen wird. Aktuell machen unbestätigte Details zum Setting sowie ein mögliches Artwork die Runde.

Nachdem sich in den letzten Monaten recht hartnäckig das Gerücht hielt, dass Ubisoft an einem kleineren „Assassin’s Creed“-Abenteuer arbeitet, das unter dem Codenamen „Rift“ entsteht, erreichte uns Anfang der Woche die Meldung, dass der besagte Titel den Namen „Assassin’s Creed Mirage“ tragen wird.

Laut dem Bloomberg-Journalisten und gut vernetzten Industrie-Insider Jason Schreier wird sich „Assassin’s Creed Mirage“ wieder mehr an den Ursprüngen der Franchise orientieren und vor allem auf Stealth- und Action-Elemente setzen. Ergänzend zu diesen Angaben tauchte vor wenigen Stunden ein neues Artwork auf, das offenbar kurzzeitig im offiziellen Store von Ubisoft zu sehen war.

Da das Artwork auf Twitter aufgrund von Urheberrechtsansprüchen regelmäßig gesperrt wird, wurde dieses unter anderem im Forum von Resetera hochgeladen. Wie es heißt, stammt das Artwork aus einer „The Forty Thieves“ genannten Quest beziehungsweise einem entsprechenden DLC.

Eine Reise in das 9. Jahrhundert?

Weiter wird berichtet, dass „Assassin’s Creed Mirage“ in den 870er Jahren nach Christus spielen und uns in die Metropole Bagdad verfrachten wird. Die Geschichte soll sich um den Protagonisten Basim drehen, der sich in seiner Jugend als Dieb durchschlägt und sich eines schicksalsträchtigen Tages den Verborgenen anschließt.

Im spielerischen Bereich wird „Assassin’s Creed Mirage“ den unbestätigten Berichten zufolge zu den Wurzeln der „Assassin’s Creed“-Reihe zurückkehren und dem „Eagle Vision“-Feature zu einem Comeback verhelfen. Als möglicher Entwickler wurde Ubisofts Niederlassung im französischen Bordeaux genannt. Da eine offizielle Stellungnahme oder gar Bestätigung seitens Ubisoft noch aussteht, sollten die Angaben zu „Assassin’s Creed Mirage“ zunächst mit der nötigen Vorsicht genossen werden.

Möglicherweise erfahren wir aber schon bald mehr. Bereits vor einigen Wochen kündigte Ubisoft nämlich ein „ganz besonderes Event“ zur „Assassin’s Creed“-Reihe an, das in diesem Monat stattfindet. Möglicherweise erfolgt hier die offizielle Enthüllung von „Assassin’s Creed Mirage“.

Quelle: Resetera

