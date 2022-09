FIFA 23: Die 23 Top-Spieler sind bekannt – drei Deutsche sind dabei

Die 23 besten Spieler von „FIFA 23“ stehen fest. Folgende Liste zeigt, welche Spieler in der kommenden Fußballsimulation am gefragtesten sein werden:

3 deutsche Spieler dabei

Kylian Mbappé – 91 Karim Benzema – 91 Robert Lewandowski – 91 Kevin De Bruyne – 91 Lionel Messi – 91 Mohamed Salah – 90 Virgil Van Dijk – 90 Cristiano Ronaldo – 90 Thibaut Courtois – 90 Manuel Neuer – 90 Neymar Jr. – 89 Heung-Min Son – 89 Sadio Mané – 89 Joshua Kimmich – 89 Casemiro – 89 Alisson – 89 Harry Kane – 89 Ederson – 89 Kanté – 89 Jan Oblak – 89 Erling Haaland – 88 Toni Kroos – 88 Marquinhos – 88

Mit dem Torwart Manuel Neuer (Platz 10), Joshua Kimmich (Platz 14) und Toni Kroos (Platz 22) haben es drei deutsche Spieler in die Liste geschafft. Die ersten beiden spielen beim FC Bayern München, der Letztgenannte bei Real Madrid.

Die Punktezahl setzt sich aus vielen verschiedenen Werten zusammen. Dazu gehören unter anderem die Schnelligkeit, Dribbling, Passspiel, Schusskraft und noch mehr. Im Vergleich mit dem Vorgänger hat sich am Rating-System nichts geändert.

Wegen Fehler kurz spielbar gewesen

Ein schwerwiegender Leak hatte schon im Vorfeld einige Ratings verraten. So konnte laut der anschließenden Erklärung von EA „eine kleine Anzahl an Spielern“ auf eine zweistündige Trial-Version für die Xbox One zugreifen.

„FIFA 23“ kommt am 30. September für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Google Stadia und PC in den Handel. Wer die Ultimate Edition vorbestellt, darf schon drei Tage früher loslegen. Mitglieder von EA Play starten sogar schon am 26. September um 16 Uhr.

