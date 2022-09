State of Play: Heutige Ausgabe wohl ohne God of War Ragnarök & Spider-Man 2

Wie Sony Interactive Entertainment bekannt gab, dürfen sich die Spieler und Spielerinnen am heutigen Dienstag Abend auf die nächste Ausgabe des „State of Play“-Formats freuen.

Stattfinden wird der rund 20 Minuten lange Livestream um 23:59 Uhr unserer Zeit. Der offiziellen Ankündigung lässt sich entnehmen, dass es Präsentationen, Updates oder Gameplay zu insgesamt zehn Spielen für die PlayStation 4, die PlayStation 5 und PlayStation VR2 geben wird. Konkrete Namen wurden leider nicht genannt, was Spekulationen natürlich Tür und Tor öffnete.

Geht es nach dem gut vernetzten Industrie-Insider Tom Henderson, dann sollten wir unsere Erwartungen nicht zu hoch schrauben, da wohl nicht damit zu rechnen ist, dass kommende First-Party-Highlights in der heutigen „State of Play“-Ausgabe eine Rolle spielen.

Fokus liegt auf japanischen Spielen

Stattdessen soll der Fokus angesichts der in dieser Woche startenden Tokyo Game Show 2022 auf japanischen Produktionen liegen. Mit Präsentationen von Titeln wie „God of War: Ragnarök“, „Marvel’s Spider-Man 2“ oder „Marvel’s Wolverine“ sollten wir laut Henderson also nicht rechnen. Diese werden laut dem als verlässliche Quelle geltenden Insider erst in späteren „State of Play“-Präsentationen zu sehen sein.

„Diese State of Play konzentriert sich hauptsächlich auf die japanischen Partner von PlayStation. Ich würde hier also keine Titel wie God of War, Spider-Man 2 und Wolverine erwarten. Die werden zu einem späteren Zeitpunkt folgen“, führte Henderson kurz und knapp aus. Bei japanischen Spielen könnte es unter Umständen allerdings nicht bleiben, da Sony Interactive Entertainment zudem Überraschungen von „Partnern aus aller Welt“ in Aussicht stellte.

Wer morgen nicht früh aus den Federn muss und sich die heutige „State of Play“-Ausgabe live anschauen möchte, findet den entsprechenden Livestream wie gehabt auf Twitch oder dem offiziellen YouTube-Kanal von PlayStation.

This State of Play is primarily focused on PlayStation's Japanese partners. So I wouldn't expect the likes of God of War, Spider-Man 2, and Wolverine here. Those will come at a later date *cue the showcase rumors again* — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 12, 2022

