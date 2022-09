State of Play: Neue Ausgabe für den 13. September 2022 bestätigt

State of Play:

Es ist offiziell: Heute, am 13. September 2022, wird eine neue State of Play-Ausgabe ausgestrahlt. Diese soll unter anderem ein paar Überraschungen mit sich bringen.

Nachdem es zuletzt in der Gerüchteküche bezüglich einer neuen State of Play-Ausgabe für diesen Monat bereits brodelte, machte PlayStation gestern Abend Nägel mit Köpfen. Für heute, den 13. September 2022, wurde die jüngste Auskopplung der Eventreihe angekündigt. Im Rahmen des Livestreams sollen News sowie Neuankündigungen für PlayStation 4, PlayStation 5 und PlayStation VR 2 besprochen werden.

Sony verspricht ein paar Überraschungen

Wie es in der Ankündigung auf dem PlayStation Blog heißt, wird die neueste State of Play-Ausgabe um 15 Uhr PST beziehungsweise 19 Uhr AST starten. Für uns in Deutschland bedeutet dies, dass die Show heute um 23:59 Uhr losgehen wird. Wie gewohnt könnt ihr das Event bei Twitch und YouTube im Livestream verfolgen.

Insgesamt wird die Show eine Laufzeit von 20 Minuten haben: In dieser Zeit sollen sich PlayStation-Fans auf allerlei „Enthüllungen, Neuigkeiten und [neues] Gameplaymaterial zu 10 Spielen“ freuen dürfen, die für die eingangs erwähnten Systeme erscheinen sollen.

Passend zur diese Woche laufenden Tokyo Game Show (15.-18. September 2022) soll das heutige Event unter anderem Neuigkeiten zu Sonys Partnern in Japan zeigen. Darüber hinaus werden „Überraschungen von Entwicklern aus der ganzen Welt“ versprochen. Weitere Details gibt es hierzu noch nicht. Außerdem bestätigte Sony in der Ankündigung der neuen State of Play-Ausgabe keine genauen Titel, die präsentiert werden sollen.

PlayStation ist übrigens nicht der einzige japanische Games-Riese, der für heute einen Livestream angekündigt hat. Bereits um 16 Uhr deutscher Zeit wird eine neue Nintendo Direct stattfinden, die es auf eine Laufzeit von rund 40 Minuten bringen soll. Thema sind primär Spiele, die noch diesen Winter erscheinen werden.

Die neue State of Play-Ausgabe startet heute um 23:59 Uhr deutscher Zeit und kann auf YouTube sowie Twitch im Livestream angesehen werden.

Werdet ihr euch die neue State of Play-Ausgabe heute ansehen?

