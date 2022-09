Hardspace Shipbreaker: Overview-Trailer stellt uns die Konsolen-Version vor

Im Zuge des „Opening Night Live“-Events zur Gamescom 2022 wurde bekannt gegeben, dass die Konsolen-Versionen von „Hardspace Shipbreaker“ in diesem Monat erscheinen werden.

Kurz vor dem Konsolen-Release stellten Focus Entertainment und die Entwickler von Blackbird Interactive ein knapp vier Minuten langes Overview-Video zu „Hardspace Shipbreaker“ bereit, das euch einen ausführlichen Blick auf das ermöglicht, was auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S geboten wird.

Während die Steuerung des Titels auf die Eigenheiten der beiden Controller zugeschnitten wurde, entspricht die Konsolen-Fassung von „Hardspace Shipbreaker“ spielerisch dem, was bereits auf dem PC geboten wurden.

Die Ausschlachtung alter Raumschiffe

In „Hardspace Shipbreaker“ unternehmt ihr einen Ausflug in die Weiten des Alls und steht vor der Aufgabe, alte Raumschiffe zu untersuchen und diese auszuschlachten. Mittels moderner Bergungstechnologie schneidet ihr euch durch die Metallhülle der zurückgelassenen und zerstörten Raumschiffe, um an wertvolle Technologie zu gelangen. Diese könnt ihr anschließend zu Geld machen, das wiederum in eine bessere und effektivere Ausrüstung investiert werden kann.

„Ihr werdet das Scannen, Schneiden und auseinandernehmen meistern in einer vielzahl an immer gefährlicher werdenden Raumschiffen, einzig um wertvolle Komponenten und Rohstoffe zu finden, damit ihr eure astronomischen Schulden bei der gigantischen LYNX Corporation zurückzahlen könnt. Doch denkt daran: Die Firma profitiert von euch, egal ob ihr scheitert oder erfolgreich seid“, führten die Entwickler von Blackbird Interactive in der offiziellen Ankündigung aus.

„Hardspace Shipbreaker“ erscheint am 20. September 2022 für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

