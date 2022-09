FIFA 23: Die 25 besten Bundesliga-Spieler in der Übersicht

Electronic Arts hat heute die 25 besten der in „FIFA 23“ vertretenen männlichen Spieler der Bundesliga vorgestellt. Auf den vorderen Plätzen sind mehrfach Spieler des erfolgsgekrönten FC Bayern München zu sehen, gefolgt vom Spieler der Saison: Christopher Nkunku, der für RB Leipzig antritt.

Von Eintracht Frankfurt stieß der Torhüter Kevin Trapp hinzu und Borussia Dortmund steuerte Spieler wie Marco Reus, Niklas Süle, Jude Bellingham und Mats Hummels bei. Nachfolgend könnt ihr euch die komplette Top 25 anschauen.

FIFA 23 – Die 25 besten Bundesliga-Spieler

Rang Spieler Verein Rating 1 Manuel Neuer FC Bayern München 90 2 Sadio Mané FC Bayern München 89 3 Joshua Kimmich FC Bayern München 89 4 Thomas Müller FC Bayern München 87 5 Leon Goretzka FC Bayern München 87 6 Christopher Nkunku RB Leipzig 86 7 Kevin Trapp Eintracht Frankfurt 86 8 Kingsley Coman FC Bayern München 86 9 Yann Sommer Borussia M’gladbach 85 10 Patrik Schick Bayer 04 Leverkusen 85 11 Marco Reus Borussia Dortmund 85 12 Niklas Süle Borussia Dortmund 85 13 Serge Gnabry FC Bayern München 85 14 Matthijs de Ligt FC Bayern München 85 15 Péter Gulácsi RB Leipzig 85 16 Jude Bellingham Borussia Dortmund 84 17 Lucas Hernández FC Bayern München 84 18 Alphonso Davies FC Bayern München 84 19 Mats Hummels Borussia Dortmund 84 20 Koen Casteels VfL Wolfsburg 84 21 Leroy Sané FC Bayern München 84 22 Moussa Diaby Bayer 04 Leverkusen 84 23 Konrad Laimer RB Leipzig 83 24 Sébastien Haller Borussia Dortmund 82 25 Timo Werner RB Leipzig 82

In den kommenden Tagen möchte EA Sports weitere Listen dieser Art veröffentlichen. Enthüllt werden dabei die besten Serie A- und Ligue 1-Spieler, die besten Passgeber und die Juwelen für den Karrieremodus. Am Ende der Woche werden ebenfalls die 1.000 besten Profis in der Datenbank enthüllt.

Freitag, 16. September: Serie-A-Spieler, Ligue-1-Spieler und Spieler mit dem größtem Karrieremodus-Potenzial

Serie-A-Spieler, Ligue-1-Spieler und Spieler mit dem größtem Karrieremodus-Potenzial Samstag, 17. September: Beste Passgeber und beste Dribbling-Profis

Beste Passgeber und beste Dribbling-Profis Sonntag, 18. September: Komplette Datenbank, schnellste Profis und Karrieremodus-Juwelen

Weitere Meldungen zu FIFA 23:

„FIFA 23“ erscheint am 30. September 2022 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC und Switch. Käufer der Version für die zuletzt genannte Plattform erhalten eine Legacy Edition, die auf der Vorjahresversion basiert.

Weitere Meldungen zu FIFA 23.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren