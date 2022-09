2K Games: Publisher bestätigt Hacker-Angriff und mahnt zur Vorsicht

In den vergangenen Tagen dominierten der Hacker-Angriff auf Rockstar Games und der daraus resultierende große Leak zu „GTA 6“ die Schlagzeilen der internationalen Spielepresse.

Wie die Verantwortlichen von 2K Games einräumten, wurden allerdings auch sie Opfer eines Hacks. Um den Auswirkungen und möglichen Sicherheitslücken auf den Grund zu gehen, wurde die offizielle Support-Website des Publishers temporär vom Netz genommen. Darüber hinaus ruft 2K Games die Nutzer dazu auf, ihre Passwörter zu ändern, zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen und zudem besondere Vorsicht walten zu lassen.

Die empfohlenen Maßnahmen in der Übersicht:

„Heute früh wurde uns bewusst, dass ein nicht autorisierter Dritter illegal auf die Zugangsdaten eines unserer Anbieter für die Helpdesk-Plattform zugegriffen hat, die 2K verwendet, um unseren Kunden Support zu leisten“, so der Publisher weiter. „Die nicht autorisierte Partei hat bestimmten Spielern eine Nachricht mit einem schädlichen Link gesendet. Bitte öffnen Sie keine E-Mails und klicken Sie nicht auf Links, die Sie vom Support-Konto von 2K Games erhalten.“

Sobald weitere Details vorliegen, wird 2K Games die Nutzer auf den aktuellen Stand der Dinge bringen.

Hey folks, please read an important message from our Customer Support team. Thank you. pic.twitter.com/yKI18eL7mY

— 2K Support (@2KSupport) September 20, 2022