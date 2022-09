GTA 6: Weitere Erkenntnisse zum Rockstar-Hack

Zum Leak der "GTA 6"-Daten gibt es weitere Erkenntnisse. So glaubt Uber, dass hinter dem Hack eine Gruppe steckt, die es in der Vergangenheit auf andere große Unternehmen absah.

Am vergangenen Wochenende wurden zahlreiche Videos veröffentlicht, die erstmals einen Blick auf „GTA 6“ werfen ließen. Während die gezeigten Szenen auf sehr frühen Versionen des Rockstar-Blockbusters basierten und daher längst nicht das Spiel repräsentieren, das Käufer irgendwann in den kommenden Jahren auf den Konsolen abspielen werden, stellt sich weiterhin die Frage, wie so viel Material aus einem Rockstar-Titel dermaßen früh in den Umlauf gelangen konnte.

Uber bringt Gruppe mit Hack in Verbindung

Schon während der Veröffentlichung der Leak-Daten in den „GTA“-Foren war von einem Hack die Rede. Später meldete sich der verantwortliche User noch einmal zu Wort und betonte, mit Rockstar Games verhandeln zu wollen. Letztendlich scheint hinter dem Leak aber nicht nur ein einzelner Hacker zu stecken, sondern eine ganze Gruppe.

Beteiligt am „GTA 6“-Hack ist Berichten zufolge ein 16-jähriger Brite, der Anführer einer Hacker-Gruppe namens Lapsus$ sein soll. Auch für Angriffe auf Uber soll sich die Gruppe verantwortlich zeichnen.

„Es gibt Berichte vom Wochenende, dass derselbe Täter in den Videospielhersteller Rockstar Games eingedrungen ist. Wir befinden uns in dieser Angelegenheit in enger Abstimmung mit dem FBI und dem US-Justizministerium und werden deren Bemühungen weiterhin unterstützen“, so das Mobilitätsunternehmen, das ebenfalls zu Protokoll gab, dass die Gruppe beim Angriff auf Unternehmen in der Regel ähnliche Techniken verwendet.

Zu Beginn dieses Jahres waren Microsoft und Nvidia Opfer von Cyberangriffen des Kollektivs, wie unter anderen VGC berichtete. Und schon im März verwies BBC darauf, dass ein Teenager aus Oxford als Anführer der Hackergruppe gilt. In der Publikation hieß es ebenfalls, dass Lapsus$ mit den Aktivitäten 14 Millionen Dollar erwirtschaftet habe.

Nachdem hinter dem „GTA 6“-Leak am Wochenende noch ein Fragezeichen stand, hatte die Rockstar-Muttergesellschaft Take-Two die Echtheit am Montag öffentlich eingeräumt und erklärt, das man „Schritte unternommen“ habe, um „diesen Vorfall zu isolieren und einzudämmen“. Kurz zuvor wurden auf Wunsch von Take-Two mehrere Videos offline genommen, was die Echtheit ebenfalls legitimierte.

