US-Charts: Madden NFL 23 und die PS5 im August 2022 an der Spitze

Im Laufe der heutigen Nacht versorgten uns die Marktforscher der NPD Group mit verschiedenen interessanten Statistiken zum US-Verkaufsmonat August 2022.

Wie berichtet wird, gaben die US-amerikanischen Spieler und Spielerinnen im vergangenen Monat 4,1 Milliarden US-Dollar für Videospiele, entsprechende Hardware und Zubehör aus. Im Vergleich mit dem Vorjahresmonat entspricht dies einem Rückgang von fünf Prozent. Die Ausgaben im bisherigen Jahresverlauf beliefen sich auf insgesamt 34,6 Milliarden US-Dollar – gegenüber 2021 ein Rückgang von neun Prozent.

Im Vergleich mit dem gleichen Jahreszeitraum 2020 konnte der US-Videospiel-Markt jedoch um drei Prozent zulegen, wie die Experten der NPD Group ausführten.

Madden NFL setzt seinen Siegeszug fort

Die Spitze der US-amerikanischen Software-Charts sicherte sich im August 2022 wenig überraschend „Madden NFL 23“. Laut der NPD Group haben wir es 2022 mit dem 23. Jahr in Folge zu tun, in dem das neue „Madden NFL“ in seinem Veröffentlichungsmonat den ersten Platz der US-Software-Charts einnimmt. Hinter „Horizon: Forbidden West“, „Pokémon Legends: Arceus“, „Lego Star Wars: The Skywalker Saga“ und dem Spitzenreiter „Elden Ring“ sprang „Madden NFL 23“ in der Liste der meistverkauften Spiele des Jahres 2022 bereits jetzt auf Rang fünf.

Während sich mit dem Reboot von „Saints Row“ ein weiterer Neueinsteiger auf dem zweiten Platz wiederfindet, profitierte der Action-Titel „Marvel’s Spider-Man“ von seiner Veröffentlichung auf dem PC und nahm im August 2022 den dritten Platz ein. Eine Entwicklung, die vor allem auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass sich „Marvel’s Spider-Man“ im letzten Monat zum meistverkauften Videospiel auf Valves digitaler Gaming- und Vertriebsplattform Steam entwickelte.

Im Bereich der Hardware dominierte im vergangenen Monat Sonys PlayStation 5, die sowohl beim generierten Umsatz als auch hinsichtlich der verkauften Einheiten die Nase vorne hatte. Auf das komplette Jahr hochgerechnet, wurden mit dem Verkauf der PlayStation 5 aufgrund des Preises zwar höhere Umsätze generiert, berücksichtigt man aber lediglich die verkauften Einheiten, dann führt Nintendos Switch in den USA weiter mit einem komfortablen Vorsprung vor der PlayStation 5 und der Xbox Series X beziehungsweise der Xbox Series S.

