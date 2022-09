UK-Charts: Horizon Forbidden West hält die Stellung – Last of Us rutscht weiter ab

Ein neuer Wochenanfang heißt: Die Videospielcharts aus Großbritannien sind da. Unter den zehn Platzierungen befinden sich mit "Horizon Forbidden West" und "The Last of Us Part I" zwei PlayStation-Exclusives,

Noch ist das "The Last of Us"-Remake in den Charts vertreten.

Zumindest in der Top 3 hat sich diese Woche nichts verändert. Hier sehen wir weiterhin den Third-Person-Shooter „Splatoon 3″auf der Eins, während Sonys Open World-Abenteuer „Horizon Forbidden West“ Platz zwei behaupten kann. Wie auch in den vergangenen Monaten ist dafür hauptsächlich das PS5-Bundle verantwortlich. Und der dritte Platz geht erneut an den Dauerbrenner „Mario Kart 8 Deluxe“.

Dahinter geht es direkt mit zwei weiteren Nintendo-Produktionen weiter: Platz vier wird von „Nintendo Switch Sports“ eingenommen, der fünfte Rang geht an „Minecraft“ (Switch).

„NBA 2K23“ und „Animal Crossing: New Horizons“ können ihre Plätze aus der vorherigen Woche ebenfalls verteidigen. Beide Spiele sind zum zweiten Mal auf der sechs und der sieben zu sehen.

Von Platz zehn auf Platz acht ist „Pokémon-Legenden: Arceus“ gewandert. Danach folgt „Grand Theft Auto V“, das einmal mehr in die Charts zurückkehrt. Abgerundet wird die Liste vom „The Last of Us“-Remake, das sich gerade noch in der Top 10 halten kann. Zum Release stieg der Blockbuster-Titel von Naughty Dog ganz oben ein, letzte Woche war es der vierte Platz. Nun ist die Neuauflage sechs Plätze nach hinten gerutscht.

Vor der Auflistung noch der übliche Hinweis: Lediglich die Einzelhandelsverkäufe werden für die wöchentlichen Verkäufe erfasst.

Die Top 10 aufgelistet

(1) Splatoon 3 (2) Horizon Forbidden West (3) Mario Kart 8 Deluxe (5) Nintendo Switch Sports (8) Minecraft (Switch) (6) NBA 2K23 (7) Animal Crossing: New Horizons (10) Pokémon-Legenden: Arceus Grand Theft Auto V (4) The Last of Us Part I

