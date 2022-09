Valkyrie Elysium: Bosskämpfe, mächtige Fähigkeiten und mehr im neuen Gameplay-Video

Ende der Woche wird das Rollenspiel „Valkyrie Elysium“ auch im Westen für die PlayStation-Konsolen veröffentlicht und euch laut offiziellen Angaben eine spannende Geschichte im zugrunde liegenden Universum bieten.

Wenige Tage vor dem hiesigen Release erreichte uns aus Japan ein neues Gameplay-Video zu „Valkyrie Elysium“, das es auf eine Laufzeit von mehr als zehn Minuten bringt und euch verschiedene Elemente des Rollenspiels präsentiert. Zu sehen sind nicht nur Eindrücke aus den fordernden Bosskämpfen.

Auch auf das Kampfgeschehen an sich, die Skilltrees und die zur Verfügung stehenden Fähigkeiten der Protagonistin wird eingegangen.

Greift auf unterschiedliche Waffen und Skills zurück

Zusammen mit anderen Einherjar verwendet die Heldin unterschiedliche Waffen und Fähigkeiten. Unter diesen befindet sich beispielsweise ein Angriff, bei dem der Speer in einer Drehbewegung geworfen wird. Gleichzeitig sind Skilltrees mit von der Partie, die euch in die Lage versetzen, eure Heldin und ihre Fähigkeiten in eine Richtung zu entwickeln, die zu eurem Spielstil passt.

Wer vor dem Kauf von „Valkyrie Elysium“ zunächst einen Blick auf die spielerische Umsetzung des Rollenspiels werfen möchte, findet im PlayStation Store eine kostenlose Demo, zu der es heißt: „Dieses Action-RPG bietet die Einherier- und Kombosysteme, für welche die Reihe bekannt ist, und ermöglicht es Spielern, mit dem Seelenketten-System spannende Kämpfe und temporeiche Action zu erleben. Die Musik von Motoi Sakuraba, der an den Titeln der Reihe gearbeitet hat, verleiht dem Spiel noch mehr Farbe.“

Weitere Meldungen zu Valkyrie Elysium:

„Valkyrie Elysium“ erscheint am 29. September 2022 für die PlayStation 4 und die PlayStation 5. Die Umsetzung für den PC folgt im November dieses Jahres.

Weitere Meldungen zu Valkyrie Elysium.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren