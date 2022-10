Babylon’s Fall: Entwickler entschuldigen sich für das Scheitern des Titels

Wie Square Enix kürzlich bekannt gab, werden die Server des gescheiterten Multiplayer-Titels "Babylon's Fall" Anfang 2023 vom Netz genommen. In einem aktuellen Interview wandte sich Atsushi Inaba, der CEO von Platinum Games, an die Community und entschuldigte sich für das Scheitern des Titels.

Bereits kurz nach dem Launch von „Babylon’s Fall“ zeichnete sich ab, dass der Online-Multiplayer-Titel aus dem Hause Platinum Games die Erwartungen der Kritiker und Spieler beziehungsweise Spielerinnen nicht erfüllen konnte.

Trotz der enttäuschenden Nutzerzahlen sicherten Platinum Games und Square Enix zunächst eine langfristige Unterstützung mit Updates und neuen Seasons zu. Da allerdings auch die Content-Updates der letzten Monate keinen positiven Einfluss auf die Nutzerzahlen hatten, wurde kürzlich bekannt gegeben, dass sich Square Enix dazu entschloss, die Server von „Babylon’s Fall“ am 28. Februar 2023 vom Netz nehmen.

Eine Entscheidung, zu der sich Atsushi Inaba, der CEO von Platinum Games, im Interview mit Videogames Chronicle, noch einmal äußerte. Auch wenn „Babylon’s Fall“ kommerziell scheiterte, möchte sich Platinum Games zukünftig weiter an Live-Service-Projekten versuchen. Die mit „Babylon’s Fall“ gemachten Erfahrungen sollen dabei natürlich berücksichtigt werden.

Inaba entschuldigt sich bei der enttäuschten Community

Im weiteren Verlauf des Interviews wandte sich Inaba direkt an die Community und entschuldigte sich für das enttäuschende Abschneiden von „Babylon’s Fall“. „Das einzige, was wir hier in Bezug auf die Abschaltung des Babylon’s Fall-Dienstes selbst sagen können, ist, dass diese unschöne Entscheidung etwas sein könnte, das bei unseren engagierten Fans und Spielern einiges an Enttäuschung, vielleicht sogar an Wut ausgelöst hat“, wurde Inaba zitiert.

Und weiter: „Für jede Enttäuschung, die das bei unserer Anhängerschaft verursacht hat, tut es uns wirklich leid. […] Den Spielern etwas anderes als Freude und Spaß an unseren Werken zu vermitteln, ist etwas, worüber wir als Entwickler überhaupt nicht glücklich sind.“

„Babylon’s Fall“ ist für den PC, die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 erhältlich. Derzeit findet auf allen Plattformen die zweite Season statt, die am 29. November 2022 zu Ende gehen wird.

Quelle: Videogames Chronicle

