Babylon’s Fall: Square Enix stellt den Verkauf und geplante Updates ein

Schon kurz nach dem offiziellen Release zeichnete sich ab, dass Platinum Games‘ Multiplayer-Titel „Babylon’s Fall“ die in ihn gesteckten Erwartungen in keiner Weise erfüllen konnte.

Nicht nur die internationalen Wertungen fielen enttäuschend aus, auch die Nutzerzahlen bewegten sich nach wenigen Wochen in einem bedrohlich niedrigen Bereich. Auch wenn der „Babylon’s Fall“-Community in den letzten Monaten mehrfach versichert wurde, dass das Action-Rollenspiel weiter optimiert und mit Updates unterstützt werden soll, zog Square Enix nun Konsequenzen aus dem ausbleibenden Erfolg.

Wie der japanische Publisher bekannt gab, wurden die Arbeiten an den noch geplanten Updates von „Babylon’s Fall“ mit sofortiger Wirkung eingestellt. Selbiges gilt laut Square Enix für den Verkauf des Titels. Wer das Action-Rollenspiel sein Eigen nennen sollte, kann dieses noch bis zum 28. Februar 2023 spielen, ehe die Server vom Netz genommen werden.

Das offizielle Statement im Wortlaut

„Mit dem Wunsch, ein aufregendes Online-Multiplayer-Action-Rollenspiel in einer aufwändigen High-Fantasy-Welt zu liefern, haben wir am Donnerstag, den 3. März 2022, den offiziellen Dienst des Spiels gestartet und weitere Entwicklungen und Operationen durchgeführt“, heißt es in der heutigen Ankündigung. „Wir bedauern jedoch sehr, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir den Dienst des Spiels am Dienstag, den 28. Februar 2023, einstellen werden.“

„Nach der Veröffentlichung dieser Ankündigung wird der Verkauf der digitalen Version sowie der physischen Version auf den Händlerseiten eingestellt“, führte Square Enix aus und ergänzte, dass die zweite Season von „Babylon’s Fall“ am 29. November 2022 zu Ende gehen wird. Anschließend beginnt eine „finale Season“, die die Spieler und Spielerinnen mit speziellen Gegenständen belohnt, die bis zum Abschalten der Server am 28. Februar 2023 genutzt werden können.

Weitere Meldungen zu Babylon’s Fall:

„Babylon’s Fall“ ist für den PC, die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich.

Quelle: Square Enix

Weitere Meldungen zu Babylon's Fall.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren