Babylon’s Fall – The Light of Aaru: Season 2 mit Termin und ersten Details angekündigt

Babylon's Fall - The Light of Aaru:

Unter dem Namen "The Light of Aaru" kündigten Square Enix und die Entwickler von Platinum Games die zweite Season zu "Babylon's Fall" an. Diese startet Ende des Monats und bringt verschiedene neue Inhalte mit sich.

Nach dem spielerisch wie technisch enttäuschenden Launch machte der von Platinum Games entwickelte Multiplayer-Titel „Babylon’s Fall“ in den vergangenen Wochen vor allem mit seinen niedrigen beziehungsweise rückläufigen Spielerzahlen von sich reden.

Die Entwickler von Platinum Games glauben trotz allem weiter an ihr neues Projekt und sicherten der Community kürzlich noch einmal eine langfristige Unterstützung zu. Mit „The Light of Aaru“ wurde nun die zweite Season von „Babylon’s Fall“ angekündigt, die sowohl auf dem PC als auch den PlayStation-Systemen am 31. Mai 2022 an den Start gebracht wird. Zu den Besonderheiten der zweiten Season gehört die Tatsache, dass sich diese über einen Zeitraum von knapp einem halben Jahr erstrecken wird.

So werden Spieler und Spielerinnen bis zum 29. November 2022 Zeit haben, sich in „The Light of Aaru“ auszutoben und die neuen Inhalte und Belohnungen zu verdienen.

80 neue Quests und mehr versprochen

Zu den Inhalten, die mit „The Light of Aaru“ den Weg in „Babylon’s Fall“ finden, gehören laut offiziellen Angaben zum einen mehr als 80 neue Quests mit Scharmützeln, Belagerungen und Duellen. Hinzukommen ein neuer Waffen-Typ in Form von Pistolen und ein neues Sonnenelement, das die Palette der Kampfoptionen erweitert, die euch zur Verfügung stehen.

Abschließend werden den Spielern und Spielerinnen von „Babylon’s Fall“ ein neuer Battle-Pass mit exklusiven Belohnungen sowie das zeitlich begrenzte Event „Festival of the Sun“ in Aussicht gestellt. Weitere Details zu dem Event möchten die Entwickler von Platinum Games zu gegebener Zeit nennen.

„Babylon’s Fall“ ist für den PC, die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich.

