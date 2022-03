Babylon’s Fall: Für Verbesserungen – Square Enix bittet die Community um Feedback

In den vergangenen Jahren bedachten uns die japanischen Action-Spezialisten von Platinum Games mit diversen Krachern vom Schlage eines „Bayonetta“, „Vanquish“ oder „NieR: Automata“. Dass aber auch die Entwickler von Platinum Games einmal daneben greifen konnten, bewies in diesem Monat „Babylon’s Fall“.

Das frisch veröffentlichte Action-Rollenspiel ist für den PC, die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 erhältlich und machte zum Release vor allem mit seinem durchschnittlichen Kampfsystem, der altbackenen Technik und diversen fragwürdigen Design-Entscheidungen von sich reden. Auf der PlayStation 5 liegt der Metascore beispielsweise bei gerade einmal 42 Punkten. Erschwerend kommt hinzu, dass sich zudem die Spielerzahlen weit unter den internen Erwartungen bewegen.

Trotz allem sind Platinum Games und der verantwortliche Publisher Square Enix nicht gewillt, das Projekt aufzugeben.

Teilt den Entwicklern eure Verbesserungsvorschläge mit

Stattdessen bitten die beiden Unternehmen die Community um Unterstützung und stellten auf der offiziellen Website von „Babylon’s Fall“ eine Umfrage-Funktion bereit. Diese bietet euch die Möglichkeit, den Entwicklern Feedback beziehungsweise Verbesserungsvorschläge zukommen zu lassen. Die aktuelle Umfrage steht bis zum 18. März 2022 bereit und dreht sich vor allem um die Grafik des Spiels und die Reaktion der Spieler auf diesen Aspekt der Erfahrung.

Weitere Meldungen zu Babylon’s Fall:

Weitere Umfragen, die sich auf andere Aspekte des enttäuschend gestarteten Fantasy-Abenteuers beziehen, dürften in den kommenden Wochen folgen. In wie weit das Feedback der Spieler entsprechende Verbesserungen nach sich ziehen wird, wird die Zeit zeigen müssen. Spielerisch haben wir es bei „Babylon’s Fall mit einem kooperativen Action-Rollenspiel zu tun, in dem ihr wahlweise alleine oder zusammen mit anderen Abenteurern den namensgebenden Turm erkundet.

Dabei seht ihr euch laut offiziellen Angaben mit mächtigen Gegnern wie wertvollen Belohnungen gleichermaßen konfrontiert.

Quelle: Square Enix

Weitere Meldungen zu Babylon's Fall.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren