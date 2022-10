Modern Warfare 2: Launch-Trailer Wochen vor Release veröffentlicht

Während der Launch noch eine Weile auf sich warten lässt, wurde zu "Call of Duty: Modern Warfare 2" der offizielle Launch-Trailer veröffentlicht. Er gewährt unter anderem einen Einblick in die Story.

Activision feiert mit einem Trailer den Launch von „Call of Duty: Modern Warfare 2“. Bevor ihr verwundert auf den Kalender schaut: Damit ist der Publisher reichlich früh dran. Denn tatsächlich veröffentlicht wird der Shooter erst in ein paar Wochen.

Nach dem Start des weiter unten eingebetteten Launch-Trailers werden Zuschauer grob in die Handlung eingeführt, sehen ein paar Schauplätze und auch ein paar kurze Gameplay-Schnipsel werden gezeigt.

Kämpft in Europa, Asien und Amerika

Die Kampagne von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ verspricht eine weltumspannende Operation, die Missionen in Europa, Asien und Amerika umfasst. Inbegriffen sind „Belagerungen auf hoher See mit Unterwasserkämpfen, explosive Angriffe aus großer Höhe über feindlichen Festungen und riskante, unauffällige Stealth-Missionen sowohl bei Sicht als auch im Schutze der Dunkelheit“.

„Das Spiel bietet auch ein neues, fortschrittliches KI-System. Feinde und Freunde agieren in der Kampagne und in Special Ops taktisch und nutzen Kampf- und Deckungsmanöver, die für einen Tier-1-Operator selbstverständlich sind“, so die Macher weiter.

Die Veröffentlichung von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ erfolgt am 28. Oktober 2022 für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Spieler, die eine digitale Version des Titels vorbestellen, können sich eine Woche früher in die Kampagne stürzen.

Wenig später folgt die Veröffentlichung des „Warzone“-Sequels: Activision gab kürzlich mit dem 16. November 2022 den Release-Termin von „Warzone 2“ bekannt. Zeitgleich startet die erste Saison der Live-Inhalte von „Modern Warfare 2“.

Falls ihr unsere Meldung verpasst habt: Aktuellen Gerüchten zufolge soll bei Sledgehammer Games an „Call of Duty: Advanced Warfare 2“ gearbeitet werden. Die Veröffentlichung sei für 2025 geplant. Bis dahin dürfte „Call of Duty: Modern Warfare 2“ wieder ein alter Hut sein. Nachfolgend der Launch-Trailer:

