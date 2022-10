Call of Duty Modern Warfare 2: Map-Pack mit Klassikern zum 20. Jubiläum – Gerücht

Eine vertrauenswürdige Quelle hat dem „Call of Duty“-Leaker Hope mitgeteilt: Zum 20. Jubiläum der erfolgreichen Shooter-Reihe soll ein Map-Pack erscheinen, das alle beliebten Klassiker-Maps vereint. Weil der erste „Call of Duty“-Teil im Jahr 2003 auf den Markt kam, würde der Release also im nächsten Jahr stattfinden.

Schon Anfang September berichtete Hope von einem Comeback verschiedener Maps des ursprünglichen „Modern Warfare 2“-Ablegers. Im thematisierten Map-Pack wären dann zusätzlich auch Karten der Treyarch- und Sledgehammer-Ableger enthalten.

Kostenlos wird der Spaß jedoch vermutlich nicht. Um die zahlreichen Klassiker der Reihe zu erhalten, müsst ihr laut Hope einen bestimmten Betrag hinblättern. Ob ihr wirklich zur Kasse gebeten werdet, bleibt abzuwarten. Jedenfalls werden mit den regelmäßig erscheinenden Seaons auch weiterhin kostenlose Maps hinzukommen.

Launch Gameplay Trailer kommt morgen

Zudem weist eine bevorstehende Premiere auf den kommenden Gameplay-Trailer hin. Am morgigen Donnerstag um 16:00 Uhr nach deutscher Zeit kann das Video zu „Call of Duty: Modern Warfare 2“ angeschaut werden. Wahrscheinlich präsentiert Activision damit einen Mix aus Spielszenen der Kampagne, des Multiplayers und speziell den neuen Features.

Weitere Meldungen zu „Call of Duty: Modern Warfare 2“

„Call of Duty: Modern Warfare 2“ kommt am 28. Oktober für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC in den Handel.

Weitere Meldungen zu Call of Duty: Modern Warfare 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren