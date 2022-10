Crash Bandicoot: Enthüllung des neuen Spiels hat offenbar einen Termin

Die Vergabe der Game Awards 2022 nähert sich mit großen Schritten. Das Event wird von Publishern und Entwicklern gerne genutzt, um kurz vor dem Jahreswechsel bereits angekündigte Spiele nochmals vorzustellen oder für die eine oder andere Ankündigung zu sorgen. Und ein Programmpunkt scheint bereits festzustehen.

In dieser Woche verschickte Activision spezielle „Aku Aku’s Steam-In Pizza Shack“-Boxen an Influencer. Sie lieferten zunächst einen Hinweis darauf, dass „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ am 18. Oktober 2022 über Steam für den PC erscheinen wird.

Wumpa Pizza für 12.08 Dollar

Ebenfalls wurde mit der Box angedeutet, dass „Crash Bandicoot: Wumpa League“, ein Spiel, über das in der Vergangenheit mehrere Gerüchte auftauchten, später in diesem Jahr enthüllt wird.

Auf einem Aufkleber auf der Box heißt es entsprechend: „Hungrig nach mehr? Probiert unsere neue Wumpa Pizza für $12.08“. Dabei dürfte es sich um eine Anspielung auf die Game Awards 2022 handeln, die am 8. Dezember ausgestrahlt werden.

Bei „Wumpa League“ handelt es sich Gerüchten zufolge um einen bisher unangekündigten Vier-Spieler-Brawler. Toys for Bob soll an diesem Titel arbeiten.

Der Entwickler hatte schon im August ein neues Projekt angedeutet. Dabei twitterte das Activision-Studio ein Bild, das 17 bereits entwickelte Spiele und einen noch unangekündigten 18ten Titel zeigt.

Toys for Bob machte sich unter anderem mit der „Skylanders“-Serie einen Namen. Zuletzt entwickelte das Unternehmen das 2020er „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ und die 2018er „Spyro Reignited Trilogy“.

Zuvor wurde im September gemutmaßt, dass sogar zwei neue „Crash Bandicoot“-Spiele in Arbeit seien. Der dafür verantwortliche „Insider“ wurde wenig später enttarnt und gab zu, dass einige seiner „Insider-Aussagen“ frei erfunden waren.

