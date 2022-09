Crash Bandicoot: Offenbar zwei neue Projekte in Arbeit

In den vergangenen Monaten hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass an einem neuen "Crash Bandicoot"-Abenteuer gearbeitet wird. Wie ein als verlässliche Quelle geltender Insider berichtet, wird es bei einem neuen Titel allerdings nicht bleiben.

Nach dem kommerziellen Erfolg der „Crash Bandicoot N.Sane Trilogy“ und des letzten Ablegers „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ wurde es in den letzten Monaten zumindest von offizieller Seite recht still um die langlebige Marke.

Während die Verantwortlichen von Activision Blizzard zur Zukunft der „Crash Bandicoot“-Reihe weiter schweigen, tauchte bereits im vergangenen Jahr das Gerücht auf, dass an einem Multiplayer-Brawler im „Crash Bandicoot“-Universum gearbeitet wird, der unter dem Namen „Wumpa League“ veröffentlicht werden soll.

Gestützt wurden die Gerüchte im Juni dieses Jahres vom Windows Central-Redakteur Jez Corden, der von einem „Crash Bandicoot-Multiplayer-Titel erfahren haben möchte, der sich bei Toys for Bob in Entwicklung befindet.

Insider spricht von zwei neuen Titeln

Allem Anschein nach wird es bei „Crash Bandicoot: Wumpa League“ nicht bleiben. Stattdessen soll sich noch ein zweites bisher nicht angekündigtes „Crash Bandicoot“-Projekt in Entwicklung befinden. Dies möchte zumindest der Twitter-Account „TheRealInsider“ in Erfahrung gebracht haben, der sich in der Vergangenheit immer wieder mit korrekten Leaks zu namhaften Produktionen hervortat.

Da der Insider keine weiteren Details nennen wollte oder konnte, ist leider unklar, worauf sich „TheRealInsider“ im Detail bezog. Auch offizielle Stellungnahmen seitens Activision Blizzard beziehungsweise Toys for Bob zu den aktuellen Gerüchten um die neuen „Crash Bandicoot“-Projekte stehen noch aus.

Der letzte Hauptableger in Form von „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ erschien im Jahr 2020 für die Konsolen und den PC.

Actually 2 Crash games in development — The Insider (@TheReaIInsider) September 16, 2022

