Crash Bandicoot Wumpa League: Eine Neuankündigung zum 25. Jubiläum?

Bereitet Activision Blizzard die Ankündigung von "Crash Bandicoot: Wumpa League" vor?

In den vergangenen Monaten kam immer wieder das Gerücht auf, dass an einem bisher nicht angekündigten „Crash Bandicoot“-Titel gearbeitet wird, der den Namen „Wumpa League“ tragen soll.

Aktuell scheinen sich die Hinweise zu verdichten, dass „Crash Bandicoot: Wumpa League“ in dieser Woche angekündigt werden könnte. Zum einen versandte Activision Blizzard Geschenkpakete an ausgewählte Nutzer, die unter anderem ein Pinata und eine Wumpa-Frucht enthielten. Ähnlich ging der kalifornische Publisher bereits im Vorfeld anderer „Crash Bandicoot“-Ankündigungen vor.

Darüber hinaus wurde auf dem offiziellen Twitter-Kanal von „Crash Bandicoot“ darauf hingewiesen, dass „eine weitere Party vor der Tür steht“. Zu sehen waren dabei Charaktere wie Crash Bandicoot oder ein Roboter-DJ. Da die „Crash Bandicoot“-Reihe am morgigen Donnerstag, den 9. September 2021 ihren 25. Geburtstag feiert, wäre denkbar, dass „Crash Bandicoot: Wumpa League“ morgen Abend auf dem großen PS5-Games-Showcase angekündigt wird.

Zum Thema: Crash Bandicoot: Deshalb hatte sich Naughty Dog einst von der Marke verabschiedet

Offiziell bestätigt wurde bisher jedoch nichts. Der große PS5-Games-Showcase startet am morgigen Donnerstag Abend um 22 Uhr unserer Zeit und dürfte auch für die eine oder andere Neuankündigung genutzt werden. Gut möglich also, dass „Crash Bandicoot: Wumpa League“ in der Tat morgen angekündigt wird.

That feeling you get when you hear there's a certain party right around the corner 😆😆😆 pic.twitter.com/WabWIJDQMx

— Crash Bandicoot (@CrashBandicoot) September 7, 2021