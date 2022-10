PS Plus Extra und Premium: Neuzugänge für Oktober 2022 enthüllt

Nachdem die PlayStation Plus-Spiele der Essential-Stufe in der vergangenen Woche freigeschaltet wurden, sind die Blicke auf die Bibliotheken von Extra und Premium gerichtet.

Die Neuzugänge wurden heute von Sony angekündigt und einmal mehr erhalten Abonnenten einen Zugriff auf ältere und weniger alte Spiele, wie die folgende Übersicht offenbart.

PS Plus Extra und Premium im Oktober 2022

Die folgenden Spiele kommen im Oktober hinzu:

PS Plus Extra und Premium

Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition | PS4, PS5

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition | PS4

Assassin’s Creed Odyssey | PS4

Dragon Quest Builders | PS4

Dragon Quest Builders 2 | PS4

Dragon Quest Heroes: The World Tree’s Woe and the Blight Below | PS4

Dragon Quest Heroes II: Explorer’s Edition | PS4

Inside | PS4

The Medium | PS5

Naruto to Boruto: Shinobi Striker | PS4

Assassin’s Creed Chronicles: China | PS4

Assassin’s Creed Chronicles: India | PS4

Assassin’s Creed Chronicles: Russia | PS4

Assassin’s Creed III Remastered | PS4

Assassin’s Creed Syndicate | PS4

Hohokum | PS4

PS Plus Premium – Klassiker

Yakuza 3 Remastered | PS4

Yakuza 4 Remastered | PS4

Yakuza 5 Remastered | PS4

Limbo | PS3

Ultra Street Fighter IV | PS3

Castlevania: Lords of Shadow | PS3

Everyday Shooter | PS3

Sofort herunterladen können Abonnenten die Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium noch nicht. Stattdessen werden sie am kommenden Dienstag, also am 18. Oktober 2022, freigeschaltet. Wir werden gesondert darüber berichten.

Im November geht es weiter

Während die Essential-Spiele, die auch von Extra- und Premium-Kunden gespielt werden können, manuell in die persönliche PSN-Bibliothek gepackt werden müssen, bevor sie nach einem Monat weder aus dem Angebot verschwinden, gilt diese Frist für die höherstufigen Bibliotheken nicht. Allerdings stehen Spiele für Extra und Premium nicht in allen Fällen dauerhaft zur Verfügung.

Auch die Termine für November 2022 lassen sich vorhersagen. Sollte Sony beim bisherigen Muster bleiben, werden die Essential-Spiele am 26. Oktober 2022 angekündigt und am 1. November 2022 freigeschaltet. Am 8. November 2022 dürfte die Enthüllung der Extra- und Premium-Games erfolgen, bevor es am 15. November zu deren Freischaltung kommt. In der Vergangenheit sorgte Sony auch dafür, dass die PS Plus-Spiele aller Stufen an einem Tag vorgestellt wurden.

Das dreistufige PlayStation Plus-Programm wurde in diesem Jahr gestartet. Welche Preise und Features für die einzelnen Stufen gelten, erfahrt ihr in dieser Meldung.

