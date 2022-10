Call of Duty Modern Warfare 2: Belohnungen für den Abschluss der Kampagne vorgestellt

Call of Duty Modern Warfare 2:

Wer die Kampagne des kommenden First-Person-Shooters "Call of Duty: Modern Warfare 2" abschließt, wird einige Belohnungen freischalten. Die Entwickler haben die Details bereits verraten.

Allzu lange werden Vorbesteller der digitalen Version von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ nicht mehr warten müssen, bis sie die Kampagne in Gänze erleben können. Ab dem 20. Oktober 2022 steht nämlich ein Early Access des Einzelspieler-Modus zur Verfügung. Und wie Activision sowie Infinity Ward am heutigen Abend verraten haben, wird man für den Abschluss der Kampagne auch einige Belohnungen erhalten.

Laut einem Blogeintrag wird man besondere Calling Cards, Double-XP-Token, neue Operator und mehr freischalten können. Allerdings haben die Verantwortlichen noch nicht verraten, ob die Freischaltungen an den Abschluss der Kapitel, der vollständigen Herausforderungen oder spezielle Herausforderungen gebunden sind. Auf jeden Fall wird man nach Beendigung der gesamten Geschichte den „Union Guard“-Waffenbauplan erhalten.

Dabei handelt es sich um eine Variante von Captain Prices Waffe, die mit einer Reflexoptik, einem Laser, einem Schalldämpfer sowie einem Unterlaufgriff daherkommt. Die Entwickler bezeichnen sie als eine großartige Anfangswaffe, die unter anderem eine höhere Stabilität sowie einen geringeren Rückstoß zu bieten hat.

Die Kampagnenbelohnungen in der Übersicht

Calling Card: „Soap’s Determination“

Calling Card: „Chainlinked“

Calling Card: „Gaz“

Calling Card: „Shadow Company Ops“

Emblem: „What’s Done Is Done“

2x 30-minütiger Double XP-Token

2x 30-minütiger Double Weapon-XP-Token

2x einstündiger Double XP-Token

2x einstündiger Double Weapon-XP-Token

Basis-Operator: Chuy

Basis-Operator: Nova

Basis-Operator: Reyes

Basis-Operator: Hutch

„Union Guard“-Waffenbauplan

„Call of Duty: Modern Warfare 2“ erscheint am 28. Oktober 2022 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC. Neben dem Early-Access der Kampagne erhalten Vorbesteller der Vault Edition auch das „Red Team 141“-Operator-Paket, den „FJX Cinder“-Waffentresor, das Oni-Operator-Paket, den Battle Pass der ersten Season sowie 55 Stufensprünge. Wer sich für die Standard Edition entschieden hat, bekommt als zusätzliche Boni das Letztes Urteil-Bundle, das Khaled Al-Asad-Operator-Bundle und das Oni-Operator-Paket.

