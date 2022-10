Call of Duty Modern Warfare 2: Mobilfunknummer-Pflicht und Hinweis auf WM-Event

Call of Duty Modern Warfare 2:

Genau wie bei "Overwatch 2" müssen die Spieler im neuen "Call of Duty"-Ableger ihre Nummer angeben. Zudem wurde eine Operator-Liste gesichtet, auf der verschiedene Fußballstars stehen.

Auch Accounts für „Call of Duty: Modern Warfare 2“ benötigen eine angegebene Mobilfunknummer. Das steht auf dieser Support-Seite von Blizzard Entertainment.

Nicht nur beim neuen „Call of Duty“-Ableger, sondern auch beim schon veröffentlichten „Overwatch 2“ ist eine Nummer-Angabe Pflicht. Wie wir schon im Juni berichteten, muss eure Mobilfunknummer mit eurem Battle.net Account verknüpft sein. Neben der Sicherheit eures Accounts geht es dabei wohl darum, unangenehme Nutzer wie Smurfer und Cheater fernzuhalten.

Viele Spieler von „Overwatch 2“ ärgerten sich wegen der Mobilfunkpflicht. So werden keine Geräte mit Prepaid-Tarif oder VoIP unterstützt, genau wie Messenger-Apps. Zudem gibt es in manchen Haushalten nur ein Mobiltelefon, während mehrere Personen das Spiel spielen möchten.

Messi und Co. als Operator?

Darüber hinaus hat der Leaker „Hope“ eine Operator-Liste entdeckt. Darauf zu sehen sind unter anderem die Profi-Fußballer Lionel Messi, Neymar und Paul Pogba. Mit Tom Henderson hat ein etablierter Branchen-Insider den Leak bereits bestätigt. Vermutlich plant Activision ein Ingame-Event zur kommenden Fußball-Weltmeisterschaft in Katar.

Schon in der Vergangenheit hat Activision aufwendige Live-Events durchgeführt. Ein Beispiel ist Operation Monarch aus dem Mai, in der sich King Kong und Godzilla die „Warzone“-Insel bekämpft haben. Diese Praktik möchte der Publisher offenbar bei „Modern Warfare 2“ und dem Nachfolger zu „Warzone“ beibehalten. Kollaborationen jeglicher Art erzeugen nämlich Aufmerksamkeit und regen die Spieler dazu an, exklusive Skin-Pakete zu erwerben.

„Call of Duty: Modern Warfare 2“ kommt am 28. Oktober für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC auf den Markt.

