OlliOlli World: Termin und Trailer zur zweiten Erweiterung „Finding the Flowzone“

Der verantwortliche Publisher Private Division und das Entwicklerstudio Roll7 haben einen Erscheinungstermin für die zweite und zugleich letzte Erweiterung des Skateboard-Abenteuers „OlliOlli World“ bekanntgegeben,

Demnach wird „Finding the Flowzone“ bereits am 2. November 2022 zum Preis von 9,99 Euro für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC erscheinen. Die Erweiterung ist auch in der etwas kostspieligeren „Rad Edition“ von „OlliOlli World“ enthalten.

Ab nach Radlantis!

In der neuen Erweiterung wird man über den Wolken gleiten und grinden, während man auf den Winden zur verlorenen Skate-Cropolis im Himmel reitet. Willkommen in Radlantis! Fünf Flowzone-Layer-Regionen werden euch von Zuckerwattewolken bis zu den Mitternachtswäldern führen, wobei man sich den Radmospheric Three anschließt, um B.B. Hopper, den Geschäftsfrosch, an der Ausbeutung der der im Himmel verborgenen Stadt zu hindern.

Sammelt Kartenteile, die euch den Weg zu legendären verlorenen Insel ebnen. Der Sturm-Skate-Gott Gail Force bietet euch mit den neuen Windzones auch einen Spielplatz für die krassesten Tricks. Dabei werden sowohl einige sichere als auch sehr gefährliche sowie komplexe Routen zur Verfügung stehen, die euch genügend Raum für Kreativität liefern werden.

Mit einem neuen Trailer und einigen Screenshots gewährt man uns bereits Blick auf „Finding the Flowzone“:

