Blood Bowl 3: Termin und neuer Trailer zum Strategiespiel

„Blood Bowl 3“ hat nach einer vorangegangenen Verschiebung einen neuen Termin erhalten und wird demnach am 23. Februar 2023 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC erscheinen, wie der Publisher Nacon und der Entwickler Cyanide Studio bekanntgaben. Die Switch-Version wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht. Passend zur Ankündigung des Veröffentlichungstermins steht unterhalb dieser Zeilen ein Trailer zur Ansicht bereit.

In „Blood Bowl 3“ schlüpfen Spieler in die Rolle eines Trainers und stellen ein Team aus einer der Blood Bowl-Fraktionen zusammen, zu denen Menschen, Orks, Zwerge, Elfen und andere Kreaturen aus der Warhammer-Welt gehören. Im Spielverlauf gilt es, das Team abseits des Spielfelds zu verbessern und es in rundenbasierten Matches zum Einsatz zu bringen, indem jedem Spieler Befehle erteilt werden.

Neue Funktionen und Cheerleader

„Blood Bowl 3“ basiert auf der neuesten Ausgabe des namensgebenden Brettspiels und ist eine virtuelle Erfahrung, die das physische Spiel ergänzen soll. Mit dem neuen Titel bekommen Käufer neue Funktionen, darunter spezielle Passing-Statistiken, eine Reihe von Spielfeldern mit eigenen Spielregeln, Coaches, mehrere Cheerleader und Starspieler.

„Und natürlich ist auch das beliebte dynamische Duo Jim und Bob wieder mit dabei und kommentiert jede Aktion auf dem Spielfeld, egal ob es sich um einen taktischen Spielzug oder ein brutales Tackling handelt, mit seinen typischen Kommentaren“, so die Macher.

Zum Launch von „Blood Bowl 3“ wird es zwölf Fraktionen geben, darunter vier, die zum ersten Mal in einem „Blood Bowl“-Videospiel spielbar sind. Jede Fraktion hat ihre eigenen, einzigartigen Eigenschaften und damit verbundenen Inhalte. Außerdem gibt es Einzel- und Mehrspielermodi sowie mehr Anpassungsmöglichkeiten als in den vorherigen Games.

„Blood Bowl 3“ erscheint am 23. Februar 2023 für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und später für Nintendo Switch im Handel. Nachfolgend der neue Trailer:

