Back 4 Blood: Neue Erweiterung „Fluss des Blutes“ angekündigt – Termin & Details

Unter dem Namen „Fluss des Blutes“ stellten die Entwickler der Turtle Rock Studios am Abend den neuesten kostenpflichtigen DLC zum Coop-Shooter „Back 4 Blood“ vor.

Die neue Erweiterung wird im kommenden Monat für alle Plattformen, für die „Back 4 Blood“ erhältlich ist, veröffentlicht und umfasst zum einen den sechsten Akt der Story-Kampagne. Im neuen Akt wagen sich die Spieler und Spielerinnen an eine Mission, die sich über fünf Karten erstreckt.

Ebenfalls versprochen werden der neue weibliche Cleaner Tala, die sich nach ihrer Zeit in einem düsteren Kult dem Kampf gegen die Infizierten verschrieben hat, sowie der Begleiter Jeff, der beschworen werden kann, um eure Truppe zu unterstützen.

Ein weiterer Bestandteil der „Fluss des Blutes“-Erweiterung sind neue Waffen, acht exklusive Skins für die Charaktere, ein Dutzend exklusiver Skins für eure Waffen sowie neue Accessoires. Den Schlusspunkt setzt ein neuer PvE-Koop-Modus, auf den die Entwickler der Turtle Rock Studios in den kommenden Wochen eingehen möchten.

Pünktlich zum Release von „Fluss des Blutes“ am 6. Dezember 2022 startet das Feiertags-Event von „Back 4 Blood“, das bis zum 4. Januar 2023 stattfindet und es euch ermöglicht, thematisch passende Inhalte wie Feiertags-Skins, -Embleme, -Waffenskins und Sprays zu verdienen.

„Back 4 Blood“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

Let’s see where the River of Blood takes us. Here’s what to expect for Expansion 3, available December 6th, 2022. pic.twitter.com/SnSBYvKcSN

— Back 4 Blood (@back4blood) November 8, 2022