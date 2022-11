Dying Light 2: Bloody Ties samt Launch-Trailer mit Problemen veröffentlicht

Update: Der Story-DLC „Bloody Ties“ startete in „Dying Light 2“ nicht ohne Schwierigkeiten. „Wir sind uns bewusst, dass es beim Start von Bloody Ties zu Problemen gekommen sein könnte. Das Team arbeitet daran, die Probleme zu beheben“, so Techland.

Als Entschädigung können sich Spieler ein kostenloses Outfit abholen und dem Spiel hinzufügen. Es handelt sich um das Prince-Gladiator-Kostüm, das bis zum 17. November 2022 auf der offiziellen Seite nach einem Login bezogen werden kann.

Ursprüngliche Meldung vom 10. November 2022: Besitzer von „Dying Light 2 Stay Human“ stehen im Zombie-Gemetzel vor neuen Herausforderungen. Denn mit „Bloody Ties“ wurde heute ein erster storybasierter DLC veröffentlicht, was Techland mit einem Launch-Trailer feiert. Diesen könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen.

In der Erweiterung, die im PlayStation Store mit rund zehn Euro zu Buche schlägt, betreten Spieler die Carnage Hall. Es ist ein altes Opernhaus, das zur Kampfarena umfunktioniert wurde. Laut Techland werden die Begegnungen eine echte Herausforderung darstellen, die auch „für die erfahrensten Pilger geeignet ist“.

Tiefgründige Geschichten werden erzählt

„Hier stellt man sich nicht nur Infizierten und anderen Kämpfern, sondern muss auch verschiedene Aufgaben erfüllen, um die Menge aufzuwiegeln und die Geschichte richtig zu erzählen – vergleichbar mit einem sehr blutigen Bühnenstück. Eines davon könnte Spielende sogar in die Zeit der Krise in Harran zurückversetzen“, so Techland.

„Bloody Ties“ konfrontiert die Spieler jedoch nicht nur mit einem Turnier. Ebenfalls wird laut Entwickler eine „tiefgründige Geschichte über Macht und Rache“ erzählt. Dabei rücken Charaktere wie Astrid (Showrunnerin von Carnage Hall), Ciro (ein junger, enthusiastischer Kämpfer) und Skullface (der brutalste Champion der Arena) in den Fokus.

Die neuen Herausforderungen in „Dying Light 2“ werden mit allerlei Beute belohnt, darunter ein Schild namens Carnage Manica. Hinzu kommen neue Gegnertypen. Als Beispiele können der wilde Gorilla Demolisher, der gefährliche Cataclysm und der Molotow-werfende Grenadier genannt werden. „Sie alle, zusammen mit einer ganzen Horde Infizierter und anderen Kämpfern, müssen auf dem Weg zum Sieg bezwungen werden“, so Techland.

Nachfolgend steht der Launch-Trailer von „Bloody Ties“ zur Ansicht bereit, der ein Cover von Born To Be Wild in Zusammenarbeit mit Massive Music enthält.

