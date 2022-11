Evil West: Darstellungs-Modi, Auflösungen und mehr für PS4 & PS5 bestätigt

In der kommenden Woche wird der düstere Shooter "Evil West" für die Konsolen und den PC erscheinen. Heute veröffentlichten der Publisher Focus Entertainment eine Übersicht über die verschiedenen Darstellungs-Modi, die auf der PlayStation 4 und der PlayStation 5 geboten werden.

In der kommenden Woche erscheint mit dem Shooter „Evil West“ das neueste Werk der „Shadow Warrior“- und „Trek to Yomi“-Macher von Flying Wild Hog.

Veröffentlicht wird das düstere Abenteuer in Zusammenarbeit mit dem Publisher Focus Entertainment, der wenige Tage vor dem offiziellen Release die Darstellungs-Modi bestätigte, die auf den verschiedenen Konsolen geboten werden. Sowohl auf dem Standard-Modell der PlayStation 4 als auch der PlayStation 4 Pro wird „Evil West“ demnach in der nativen 1080p-Auflösung bei 30 Bildern die Sekunde dargestellt.

Dabei wird auf der PS4 Pro eine etwas bessere Grafik geboten als auf der normalen PS4. Auf der PlayStation 5 hingegen habt ihr die mittlerweile fast schon obligatorische Wahl zwischen dem Qualitäts- und dem Performance-Modus.

Die Darstellungs-Modi in der Übersicht

PlayStation 4: 1080p & 30FPS

Xbox One/S: 1080p & 30FPS

PlayStation 4 Pro: 1080p & 30FPS (bessere Grafik)

Xbox Series S: 1080p & 30FPS

Xbox One X: 2160p & 30FPS

Xbox Series X: 2160p & 30FPS (Qualitäts-Modus) / 1080p & 60FPS (Performance-Modus)

PlayStation 5: 2160p & 30FPS (Qualitäts-Modus) / 1080p & 60FPS (Performance-Modus)

„Evil West“ erscheint am 22. November 2022 für die Konsolen sowie den PC und versetzt uns in eine düstere fiktive Version der USA, in der sich die Menschheit mit blutrünstigen Monstrositäten konfrontiert sieht. Ihr übernehmt die Kontrolle über den Agenten Jesse Rentier, der sich dem Kampf um den Fortbestand der Menschheit verschrieben hat und den Kampf gegen die dunkle Bedrohung aufnimmt.

„Erforsche und kämpfe in einer erzählerischen Kampagne und verbessere deine Waffen und Jagdwerkzeuge. Schalte neue Perks frei, um deine Fähigkeiten als Monstertöter weiterzuentwickeln und deinen eigenen Spielstil zu entwickeln, um die übernatürlichen Horden zu besiegen“, so die Entwickler weiter.

