Forever Skies: Veröffentlichung verschoben und neues Video

"Forever Skies" hat einen neuen Release-Zeitraum erhalten. In der ersten Hälfte des neuen Jahres soll der Titel in den Early Access starten. Ein neues Video steht schon heute zur Ansicht bereit.

„Forever Skies“ wird später als zunächst angenommen auf den Markt gebracht. Demnach verschiebt sich die „Early Access“-Veröffentlichung des Science-Fiction-Survivalspiels von Winter 2022 in die erste Hälfte des Jahres 2023.

Auslöser war offenbar die Steam-Demo des Titels. Nachdem diese laut Entwickler von 80.000 Gamern in Angriff genommen wurde, habe das Team eine Welle von positiven Rückmeldungen und konstruktivem Feedback erhalten. Dieses soll vor der Veröffentlichung der Early Access-Version in das Spiel einfließen.

Mehr Inhalte zum Launch

„Unsere Vision, was die finale Spielversion einmal alles bieten soll, hat sich kaum verändert. Deutlich verschoben hat sich hingegen das Verhältnis zwischen dem, was wir jetzt gleich für den Early Access implementieren wollen und den Inhalten, die später als Update hinzukommen sollen. Wir waren völlig überwältigt von der Menge an Lob und Aufmerksamkeit, die unsere Demo erhielt, und daher möchten wir jetzt gleich von vornherein mehr Inhalt liefern“, heißt es in einer Erklärung.

Zu den fünf erweiterten Kernbereichen gehören:

Grundlagen des „Under the Dust“-Gameplays

Weitergehende Vielfalt bei den Orten

Grundlagen des Schadens- und Reparatursystems bei Luftschiffen

Mehr individuelle Anpassungen von Luftschiffen

Wissenschaftliche Herangehensweise beim Überleben

Die Entwickler sind sich im Klaren darüber, dass die erste Jahreshälfte 2023 keine präzise Festlegung ist, allerdings konnte man sich bisher nicht genauer einigen.

„Unser Entwicklungsteam wird ein genaues Datum für die Veröffentlichung festlegen, sobald jeder dort zufrieden ist mit dem, was wir zu bieten haben, statt dass wir einfach ein beliebiges Datum vorgeben und dann veröffentlichen, was halt bis dahin fertig wird“, so Pawel Jawor, Brand Manager bei „Far From Home“.

Entwickelt wird „Forever Skies“ für PC und New-Gen-Konsolen. Nachfolgend könnt ihr euch einen Trailer zum Spiel anschauen, der die Anpassung der Fortbewegungsmittel zeigt.

