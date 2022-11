God of War Ragnarök: Gróas Geheimnis – Story-Guide Teil 4

Im vierten Teil unseres großen Story-Guides zu "God of War Ragnarök" führt uns der nach Alfheim. Was wir dort mit Kratos und Atreus erleben, verraten wir euch in den nachfolgenden Zeilen.

Achtung, es folgen massive Spoiler: Nachdem sich im letzten Kapitel zwei alte Freunde wiedergesehen haben, setzen Kratos und Atreus in „God of War Ragnarök“ nun ihre Reise fort. Diesmal verschlägt es sie nach Alfheim, dem Reich der Alben. Begleitet werden sie von Tyr. Was das Trio dort alles erlebt und wie ihr die Quest erfolgreich abschließt, das verraten wir euch natürlich nachfolgend in Teil 4 unseres großen Story-Guides.

Die Reise zu Gróas Schrein

Nachdem ihr angekommen seid, haltet euch links und klettert den Vorsprung nach oben. Haltet euch nun an Atreus und Tyr und folgt ihnen. Ein Stück weiter könnt ihr schon den Schrein des Lichts in der Ferne entdecken. Das ist euer Ziel. Folgt immer weiter dem Pfad, über eine Brücke hinüber, bis ihr zu einer Barrikade gelangt. Hier wartet ein neues Spielelement auf euch: Dämmerstein. Gegen diese Brocken müsst ihr eure Leviathanaxt im richtigen Winkel schleudern, um im Weg befindliche Objekte zu zerstören. Ob ihr den richtigen Winkel habt, zeigt euch eine blaue Linie an. Denkt dran: Einfallswinkel = Ausfallswinkel!

Hinter der Barrikade warten einige kleine Gegner auf euch, die jedoch kein Problem darstellen sollten. Macht sie platt und sucht anschließend einen Weg, den ihr nach oben klettern könnt. So gelangt ihr wieder auf den Story-Pfad in „God of War Ragnarök“. Vorher könnt ihr euch, wenn ihr möchtet, natürlich auch noch etwas im Areal umschauen und die dortigen Ressourcen einsammeln. Folgt ihr dem vorgegebenen Pfad, werdet ihr mit den Lichtalben auf einen neuen Gegnertyp treffen.

Diese Feinde sind mit zwei Klingen ausgestattet und können euch mit ihren flinken Angriffen ganz schön auf die Nerven gehen. Falls sie blocken sollten (blauer Kreis), zerschmettert ihre Abwehr mit eurem Schild (2x schnell L1). Orientiert euch danach in südwestlicher Richtung und lauft weiter. Hier kommt ihr zu einem Felsen, den ihr wegräumen müsst, ehe es weitergehen kann. Springt danach über die Brücke. Hier befinden sich zwei Zahnräder, die gedreht werden müssen, um die Tür zu öffnen. Wartet, bis Tyr sein Zahnrad gedreht hat und achtet danach auf die Anweisungen von Atreus. Anschließend könnt ihr den Tempel des Lichts betreten.

Hier trefft ihr auf eine neue Rätselart: Eine Lichtbarriere versperrt den Weg. Um weiterzukommen, müsst ihr den Lichtkristall über der Tür zerstören. Da ein normaler Axtwurf nicht ausreicht, müsst ihr wieder nach einem Dämmerstein in der Nähe Ausschau halten. Trefft den Stein im richtigen Winkel, um den Kristall zu brechen und die Barriere aufzuheben. Folgt anschließend Atreus und Tyr weiter ins Innere des Schreins. Ihr könnt euch hier nicht verlaufen.

Wenn ihr den Seelensee sehen könnt, geht die Treppen in der Nähe weiter nach oben und zerstört den nächsten Lichtkristall. Dahinter erwarten euch bereits einige Gegner, die nicht allzu gut auf euch zu sprechen sind. Anschließend folgt eine kleine Kletterpartie, in der sich Kratos mit seinen Chaosklingen von einem Ankerpunkt zum nächsten begibt. Folgt euren beiden Begleitern weiter nach oben bis ihr zu einem Vorsprung gelangt. Lauft weiter hinter Tyr her und geht nach oben.

Nun werdet ihr wieder auf Gegner treffen, die euch mit massiven Energiekugeln angreifen werden. Diese sind langsam, fügen jedoch ordentlich Schaden zu, sollten sie euch erwischen. Damit es nicht erst dazu kommt, zerstört sie, indem ihr eine Waffe darauf schleudert. Geht danach weiter zur nächsten Lichtbarriere. Hier sind zunächst keine Lichtkristalle zu sehen, doch wenn ihr euch in der Umgebung ein bisschen umschaut, werdet ihr welche finden. Dreht einmal an der Kurbel im Areal und schleudert die Axt auf die Zielscheiben, bis ihr einen Dämmerstein seht. Werft eure Axt im richtigen Winkel darauf, um den Durchgang zu öffnen.

Kurz darauf müsst ihr an einer Kette ziehen, um den Dämmerstein zu euch nach oben zu holen. Wenn ihr eure Axt nun gegen das Objekt werft, wird sie im großen weißen Lichtkristall stecken bleiben. Lasst die Kette nun los und ruft die Axt zurück, um die Kette unten zu durchtrennen. Unten könnt ihr nun eine Truhe einsammeln. Kehrt anschließend wieder nach oben zurück und folgt dem Hauptpfad. Hinter dem nächsten Tor warten weitere Feinde.

Tyr wird auf die andere Seite springen. Um der Story von „God of War Ragnarök“ weiter zu folgen, müsst ihr ihm natürlich hinterher. Falls ihr das nicht sofort tun möchtet, könnt ihr euch vorher noch ein bisschen umschauen. Öffnet jetzt das Tor in eurer Nähe und geht hindurch. Hier müsst ihr einen Gegner erledigen und könnt danach weiter an der Wand nach oben klettern. Oben warten bereits weitere Alben auf euch, die ihr vermöbeln sollt. Danach könnt ihr die große Statue mit Kratos umstoßen und euer Abenteuer fortsetzen. Folgt nun wieder Tyr, bis ihr in den nächsten Kampf verwickelt werdet.

Jetzt folgt ein kleines Rätsel: Ihr müsst wieder einen Lichtkristall zerstören, allerdings ist der an einem Schild befestigte Dämmerstein nicht richtig ausgerichtet.im Areal in der falschen Position. Atreus muss zunächst den Klingstein an der rechten Statue zerstören, wodurch sie umkippt. Schiebt sie mit den Chaosklingen jetzt in die andere Richtung und klettert den freigelegten Weg nach oben. Begebt euch von dort aus auf die andere Seite und tretet den Schild nach unten. Lasst Atreus nun einen weiteren Pfeil auf die Rückseite des Schildes schießen. Kippt die Statue jetzt zur Seite und zerstört das an ihr befestigte Siegel.

Bewegt die Statue nun nach rechts und der Schild wird sich bewegen. Werft die Axt nun von hinten gegen den Dämmerstein, um den rechten Flügel der Statue zu zerstören. Ihr müsst anschließend nur noch die Statue komplett nach links kippen, die Leviathanaxt von der gegenüberliegenden Seite gegen den Dämmerstein schleudern und endlich könnt ihr den Weg freilegen! Folgt dem Weg bis ihr in der großen Hauptkammer des Areals ankommt. Befreit mithilfe von Atreus den nächsten Dämmerstein und öffnet die nächste Lichtbarriere. Jetzt könnt ihr den Aufzug benutzen und eine weitere Zwischensequenz anschauen.

Nun müsst ihr nur noch dem Weg folgen und könnt euren Blick ein bisschen in die Ferne schweifen lassen. Lauft danach links weiter und ihr werdet einmal mehr auf Sindri treffen, mit dem ihr euch unterhalten und von dem ihr eure Ausrüstung verbessern lassen könnt. Gleich nebenan findet ihr Gróas Schrein und erhaltet die nicht ganz unwichtige Information, dass Allvater Odin an eine falsche Prophezeiung zu glauben scheint. Jetzt müsst ihr den Weg wieder zurück.

Unterhaltet euch kurz mit Sindri und geht danach den Weg, den ihr gekommen seid, zurück. Ihr werdet euch euren Weg nach draußen freikämpfen müssen. Ihr klettert und schnetzelt euch nun von oben nach unten durch. Achtet hierbei immer wieder auf die Äußerungen von Atreus und Tyr und haltet Ausschau nach Ankerpunkten, an denen sich Kratos mit seinen Chaosklingen festhalten kann. In der Hauptkammer erwartet euch auf dem Rückweg ein Bossgegner.

Bosskampf: Alva

Alva ist die Wächterin des Tempels und eine ziemlich mächtige Kriegerin. Sie ist nicht nur schnell und wendig, sondern auch recht stark für ihre zierliche Statur. Weicht ihren schnellen Angriffen aus oder versucht, diese mit dem richtigen Timing zu kontern. So bringt ihr sie ins taumeln und habt Zeit für einen Gegenschlag. Achtet darüber hinaus immer wieder auf den blauen Ring, der euch signalisiert, dass ihr ihre Deckung durchbrechen könnt.

Besonders fies: Dieser „God of War Ragnarök“-Bossgegner kann auch verschiedene Fernkampfangriffe einsetzen, etwa Eisattacken. Wenn sie mit ihren rot signalisierten Angriffen auf euch losgeht, müsst ihr unbedingt ausweichen. Im Zusammenspiel mit Atreus und etwas Ruhe kriegt ihr Alva so langsam klein. Nachdem ihr sie besiegt habt, folgt einfach Tyr. An einer Stelle wird Atreus ins Wasser fallen und Kratos wird hinterherspringen, um seinen Sohn zu retten.

Nachdem das erledigt ist, habt ihr die Mission fast geschafft. Klettert raus und öffnet das nahe gelegene Tor. Nun müsst ihr euch nur noch einen Weg zu jenem mystischen Tor freischlagen, durch das ihr nach Alfheim gekommen seid. Zunächst werden sich euch Dunkelalben entgegenstellen. Danach folgt einfach weiter Tyr. Der Story-Pfad ist ziemlich linear und ihr könnt das Tor am Ende eigentlich gar nicht verfehlen. Immer wieder werdet ihr gegen Dunkelalben kämpfen und einmal wird Kratos sogar abstürzen. Lasst euch davon nicht beirren, sondern geht weiter, bis ihr das Tor endlich erreicht habt.

Hier ist die Mission eigentlich geschafft. Wenn ihr bereit seid, könnt ihr nun zurück zu Broks und Sindris Haus gehen, um euch dort mit letzterem zu unterhalten. Tut das, verbessert eure Ausrüstung und setzt euch danach an den Tisch, um eine Cutscene zu triggern. Anschließend übernehmt ihr erneut die Kontrolle Atreus und werdet mit ihm diesmal einen längeren Abschnitt spielen können. Dieser wird euch ins Reich der Riesen führen.

Damit habt ihr auch die dritte Story-Quest in „God of War Ragnarök“ erfolgreich gemeistert. Falls ihr auch bei den weiteren Missionen etwas Unterstützung gebrauchen können solltet, werft sehr gerne einen Blick auf unsere übrigen Story-Guides zum Action-Abenteuer.

Weitere Meldungen zu God of War Ragnarök.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren