Samurai Maiden: Neuer Trailer zur Japano-Action stellt den Charakter Komimi vor

Im Sommer dieses Jahres kündigte der Publisher D3 den typisch japanischen Action-Titel „Samurai Maiden“ für eine Veröffentlichung im Westen an.

Wenige Wochen vor dem hiesigen Release stellte das Unternehmen jetzt einen weiteren Trailer zur Ansicht bereit, der euch zum einen frische Spielszenen aus „Samurai Maiden“ liefert. Darüber hinaus wird euch mit Komimi eine weitere Heldin vorgestellt, die in einer spielbaren Version zur Verfügung steht.

„Eine Meisterin der Onmyoji-Magie, die mit Leichtigkeit einen kolossalen Hammer schwingt und ihn in eine eisige Luft hüllt, die ihren Feinden Schauer über den Rücken laufen lässt. Wer Komimi den Schwanz bürsten möchte, muss zuerst ihre ausdrückliche Erlaubnis einholen“, führen die Entwickler zur vorgestellten Heldin aus.

Eine Reise in das alte Japan

In „Samurai Maiden“ verschlägt es euch in das Japan der Sengoku-Zeit (circa 1477 – 1573), wo ihr euch an vorderster Front einer düsteren Armee von Dämonen entgegenstellt. Dabei setzen die verschiedenen Heldinnen sowohl auf ihre Waffen als auch ihre Ninja-Fähigkeiten und eine Prise Magie.

„Und wenn es schwierig wird, aktivieren Sie die Devoted Heart-Technik, damit Samurai und Ninja die Lippen schließen, um ihre Fähigkeiten zu verbessern! Es gibt so viele aufregende, epische Schlachten zu bestreiten! Töte den Dämonenlord der Sengoku-Zeit und schmiede ewige Bande mit deinen Ninja-Freunden“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„Samurai Maiden“ erscheint in Europa am 8. Dezember 2022 und wird sowohl in einer Standard-Ausgabe als auch in Form einer Digital-Deluxe-Edition erhältlich sein, die zusätzliche Inhalte wie exklusive Waffen oder Outfits umfasst. Versorgt werden der PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und Nintendos Switch.

