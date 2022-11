Pokémon Karmesin und Purpur: Neunte Generation bricht bereits vor Release einen Rekord

"Pokémon Karmesin" und "Pokémon Purpur" stehen vor der Tür und die Freude über die neunte Generation scheint so groß zu sein, dass sie bereits vor Release einen Rekord aufgestellt hat.

Am 18. November erscheinen „Pokémon Karmesin“ und „Pokémon Purpur“, welche das neunte Hauptreihenpaar des Franchise markieren. Der Release wird von vielen sehnlich erwartet, und das obwohl die Werke der Pokémon Company in den letzten Jahren immer mehr an Qualität eingebüßt haben.

Gerade die letzten beiden Titel, „Pokémon Strahlender Diamant“ und „Pokémon Leuchtende Perle“ sowie „Pokémon Legenden: Arceus“ wurden vor allem wegen unterdurchschnittlicher Technik und zu wenig Entwicklungszeit stark kritisiert. Auch bei „Karmesin“ und „Purpur“ waren die bisherigen Eindrücke nicht immer positiv.

Pokémon Karmesin und Purpur mit den meisten Vorbestellungen

Das scheint der Vorfreude auf die neuesten Ableger der Reihe aber keinen Abbruch zu tun. Denn bereits vor Release sind sie so beliebt, dass sie prompt einen neuen Rekord aufgestellt haben, der wieder mal zeigt, dass „Pokémon“ das erfolgreichste Medienfranchise der Welt ist.

So erwähnte der COO der Pokémon Company kürzlich in einem Interview, dass kein anderes „Pokémon“-Spiel jemals so häufig vorbestellt wurde wie „Karmesin“ und „Purpur“. Zwar sagte er nicht, ob sich dieser Fakt auf Japan oder den Weltmarkt bezieht und auch genaue Zahlen wurden nicht enthüllt. Dennoch zeigt es, dass mit der neuen „Pokémon“-Generation wieder ein weiterer Chart-Stürmer aus dem Taschenmonsteruniversum vor der Tür steht.

Den Titel des meistvorbestellten Spiele der Reihe in Japan trugen davor die Editionen „Schwarz“ und „Weiß“ mit fast 1.9 Millionen Einheiten. Dieser Rekord wurde nun gebrochen und wir dürfen gespannt sein, wie sich die Verkaufszahlen von „Pokémon Karmesin“ und „Pokémon Purpur“ in der Releasewoche entwickeln werden.

„Pokémon Karmesin“ und „Pokémon Purpur“ erscheinen am 18. November 2022 exklusiv für Nintendo Switch. Alle, die das Spiel bei Nintendo vorbestellt haben, dürfen sich außerdem auf ein Steelbook der Edition als Bonusartikel freuen.

