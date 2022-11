Assassin’s Creed Valhalla: Anfang Dezember erscheint „Das letzte Kapitel“ – Kein Neues Spiel Plus geplant

In wenigen Wochen wird die Post-Launch-Unterstützung von "Assassin's Creed Valhalla" zum Ende kommen. Der Termin für "Das letzte Kapitel" steht fest.

Zwei Jahre voller Inhalte für „Assassin’s Creed Valhalla“ liegen hinter uns und die zuständigen Entwickler von Ubisoft Montreal werden mit „Das letzte Kapitel“ auch einen Abschluss zu Eivors Geschichte bieten. Nun haben die Verantwortlichen auch einen Termin für das Inhaltsupdate bekanntgegeben.

Das Ende des Supports

Am 6. Dezember 2022 wird man einige Handlungsstränge zu Ende bringen und mit der Zeit im Rabenclan abschließen können. Allerdings muss man zunächst die komplette Hauptgeschichte sowie die mythischen Geschichten rund um Asgard und Jötunheim beendet, die Siedlung auf Stufe 5 aufgewertet und die Jomswikinger-Barracken gebaut sowie alle Ziele des Ordens der Ältesten getötet und ihren Anführer aufgedeckt haben.

Ubisoft hat jedoch auch einige weitere Informationen mitgeteilt. Demnach werden die zeitlich begrenzten Feste nicht mehr zurückkehren. Sollte man an den Festen nicht teilgenommen haben, kann man all ihre Belohnungen bei allen Händlern in Englaland kaufen, sofern man genügend Silber zur Hand hat. Als Dankeschön wird man auch komplett neue Belohnungen hinzufügen.

Zudem hat man noch einmal bestätigt, dass „Assassin’s Creed Valhalla“ keine Neues Spiel Plus-Unterstützung mehr erhalten wird. Man habe das Action-Rollenspiel als eine einzigartige „Assassin’s Creed“-Erfahrung entworfen, die sich in der Struktur stark von den Vorgängern unterscheidet, sodass man in neuer Weise mit der Welt und ihren Charakteren interagiert. Dies habe den Entwicklern nur sehr begrenzte Möglichkeiten für eine einzigartige und belohnende Wiederspielbarkeit gegeben.

„Assassin’s Creed Valhalla“ ist für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, den PC und Luna erhältlich.

