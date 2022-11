Assassin’s Creed Valhalla: Yurei Bushido Pack stimmt auf Assassin’s Creed Red ein

Ubisoft ist weiterhin bestrebt, das Rollenspiel „Assassin’s Creed Valhalla“ mit kostspieligen Skin-Packs zu erweitern. Nachdem die Wikinger im Sommer in einen Roboteranzug gesteckt wurden, könnte das neue Pack einen Hinweis auf das kürzlich angekündigte „Assassin’s Creed Red“ liefern.

Das ab sofort erhältliche „Yurei Bushido Pack“ enthält unter anderem ein Kostüm, das laut Ubisoft „einst im Besitz eines berühmten östlichen Kriegers“ war. Und wie wir wissen, schickt „Assassin’s Creed Red“ die Spieler zu einem noch unbekannten Zeitpunkt in das feudale Japan.

Daher liegt es recht nahe, dass der im „Yurei Bushido Pack“ thematisierte Krieger mit demjenigen verwandt sein könnte, der in „Assassin’s Creed Red“ auftaucht. Immerhin gab es in der Vergangenheit Kostüme, die von früheren „Assassin’s Creed“-Protagonisten inspiriert waren. Es könnte aber auch nur ein Hinweis darauf sein, welche künstlerische Richtung das neue Spiel einschlagen wird.

Für weniger Begeisterung sorgte der Preis des „Yurei Bushido Pack“. Denn Ubisoft verlangt dafür 2.000 Helix. Abhängig davon, welche Helix-Packs gekauft werden, sind es umgerechnet bis zu 20 Euro. Die 500er-Packs kosten 4,99 Euro. Das Paket mit 2.300 Helix schlägt im PlayStation Store mit 19,99 Euro zu Buche.

Doch was ist im Pack enthalten? Auf Twitter zeigt Ubisoft ein Bild des neuen Outfit-Packs, das zwei neue Rüstungs-Sets, zwei Waffen, einen Skin für das Reittier und einen Skin für den Raben umfasst:

The Yurei Bushido Pack has just landed in the Assassin’s Creed Valhalla store.

Imported by a black market merchant, this collection of artifacts once belonged to a renowned Eastern warrior. pic.twitter.com/QKtSzbtmJ6

— Assassin’s Creed (@assassinscreed) November 3, 2022