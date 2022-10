Assassin’s Creed Valhalla: Beeindruckender Spieler-Meilenstein erreicht

„Assassin’s Creed Valhalla“ hat einen historischen Meilenstein erreicht: Ganze 20 Millionen Spieler hat das Wikinger-Abenteuer inzwischen vorzuweisen! Darauf machte Ubisoft heute mit einem Twitter-Beitrag aufmerksam.

Diese eindrucksvolle Zahl bedeutet allerdings nicht, dass 20 Millionen Menschen das Spiel gekauft haben. Bei der Ermittlung werden nämlich auch Spieler berücksichtigt, die den Titel kostenlos getestet haben. Zudem ist das Action-RPG über Ubisoft+ und PlayStation Plus Extra spielbar. So oder so sind 20 Millionen Spieler eine gewaltige Hausnummer, die nur wenige Games jemals erreichen.

Für diesen Meilenstein hat „Assassin’s Creed Valhalla“ etwas weniger als zwei Jahre gebraucht: Der Release fand am 10. November 2020 für PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC statt. Kurz darauf wurde die PS5-Version nachgereicht.

Ein Story-Kapitel kommt noch

In den folgenden 16 Monaten sind mit „Wrath of the Druids“, „The Siege of Paris“ und „Dawn of Ragnarök“ drei Erweiterungen dazugekommen. Geplant ist noch ein finales Story-Kapitel, das bis Ende dieses Jahres erscheinen soll. Hier soll die Geschichte endgültig abgeschlossen und die letzten Fragen aus der Community beantwortet werden. Nach wie vor ist aber kein konkreter Termin bekannt.

Das letzte Update zum Spiel gab es vor einem Monat. Damit führte das Entwicklerteam die „Rune Forge“-Funktion ein, mit der ihr Ausrüstungsteile gegen Silber in Runen umwandeln könnt.

