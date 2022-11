Marvel’s Spider-Man Miles Morales: Der nächste bescheidene PC-Start

Mit verschiedensten Konfigurations- und Anpassungsmöglichkeiten ist „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ auf den PC gekommen. Besonders viele Spieler hat das Action-Adventure aber nicht erreicht: Der Peak war mit 13.539 gleichzeitig aktiven Spielern erreicht.

Immerhin startete der Superhelden-Titel erfolgreicher als die „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ und „Sackboy: A Big Adventure“. Eine große Errungenschaft ist das jedoch nicht, weil beide Portierungen einen schwachen Start hinlegten. Besonders der 3D-Platformer von Sumo Digital floppte gewaltig und erreichte nur 610 gleichzeitige Spieler. Die „Uncharted“-Kollektion schaffte es wenigstens auf 10.851 Nutzer, was aber ebenfalls weit hinter den vorher veröffentlichten PC-Ports lag.

Der Hauptableger mit Peter Parker schlug sich wesentlich besser: Dank 66.436 Spielern, die gleichzeitig aktiv waren, ist es nach „God of War“ der erfolgreichste PC-Titel. Miles Morales muss sich wiederum weiter hinten einreihen.

Unabhängig von diesen Zahlen wird Sony Interactive Entertainment weitere PlayStation-Marken für den PC herausbringen. Als Nächstes folgt entweder „The Last of Us Part 1“ oder „Returnal“. Eine spätere Portierung des Remakes wurde schon vor dem PS5-Release offiziell bestätigt und soll laut einem Entwickler „zügig folgen„. Housemarques Roguelite-Shooter hingegen ist in der Steam-Datenbank gelistet. Erst Anfang des Monats gab es ein weiteres Update, in dem „Returnal“ auch namentlich erwähnt wurde.

Fünfter Platz für Miles Morales

Hier die aktualisierte Liste der Spieler-Peaks von Sonys PC-Versionen:

„God of War“: 73.529 Nutzer gleichzeitig „Marvel’s Spider-Man Remastered“: 66.436 Nutzer gleichzeitig „Horizon Zero Dawn“: 56.557 Nutzer gleichzeitig „Days Gone“: 27.450 Nutzer gleichzeitig „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“: 13.539 Nutzer gleichzeitig „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“: 10.851 Nutzer gleichzeitig „Sackboy: A Big Adventure“: 610 Nutzer gleichzeitig

Weitere Meldungen zu Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren