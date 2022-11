Alien: Insider legt nach – Entwickler des unangekündigten Triple-A-Projekts bekannt?

In dieser Woche brachte der Insider Tom Henderson das Gerücht in Umlauf, dass an einem neuen Triple-A-Projekt auf Basis der "Alien"-Marke gearbeitet wird. In der Zwischenzeit legte Henderson nach und brachte nun auch einen möglichen Entwickler ins Gespräch.

In dieser Woche berichtete der als verlässliche Quelle geltende Insider Tom Henderson, dass an einem neuen Triple-A-Projekt im Universum der Kult-Reihe „Alien“ gearbeitet wird.

Wie Henderson unter Berufung auf seine Quellen angab, versteckt sich hinter dem Ganzen ein Survival-Horror-Projekt, das nach dem aktuellen Stand der Dinge im Weihnachtsgeschäft 2023 veröffentlicht werden soll. Schnell wurde vermutet, dass wir es hier mit einem Nachfolger zu „Alien Isolation“ zu tun haben könnten, der genau wie der erste Teil von Creative Assembly entwickelt wird.

In einem Update teilte uns der Insider weitere Informationen mit, die ihm zu Ohren gekommen sind und sich um den Entwickler des unangekündigten „Alien“-Titel drehen. Laut Henderson wurde ihm mitgeteilt, dass das Projekt beim japanischen Studio Grasshopper Manufacture entsteht.

Grasshopper arbeitet an mehreren Projekten

Das im Oktober des vergangenen Jahres vom chinesischen Publisher NetEase übernommene Entwicklerstudio machte in der Vergangenheit vor allem mit ausgefallenen Action-Titeln wie der „No More Heroes“-Reihe, „Lollipop Chainsaw“ oder „Killer is Dead“ von sich reden. Wie Grasshopper-Gründer Goichi Suda im Mai dieses Jahres bestätigte, arbeitet sein Studio derzeit an fünf Projekten, von denen drei auf komplett neuen Marken basieren werden.

Weiter hieß es, dass einer der Titel wenn möglich noch in diesem Jahr enthüllt werden soll. Könnte sich Suda hier auf den „Alien“-Titel bezogen haben, der aktuell durch die Gerüchteküche geistert? Möglicherweise erfahren wir auf den The Game Awards 2022 am 8. Dezember mehr.

Eine offizielle Stellungnahme seitens Grasshopper Manufacture liegt zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vor.

Quelle: Insider Gaming

