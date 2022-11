Destiny 2: Spieler erledigen zweiwöchiges Event in 25 Stunden

Nur noch wenige Wochen verbleiben den Spielern von „Destiny 2“ mit der derzeitigen Season 18. Denn schon am 6. Dezember geht es mit Season 19 weiter. Um die Hüter noch ein wenig bei Laune zu halten, starteten die Entwickler von Bungie am vergangenen Dienstag ein neues Community-Event.

Normalerweise sollte diese neue Aufgabe einiges an Grind erfordern und eine Menge Zeit fressen. Aber natürlich haben die trickreichen Spieler von „Destiny 2“ wieder einmal einen alternativen Weg gefunden und das Event in gerade einmal 25 Stunden abgeschlossen.

Spieler finden erneut den Weg des geringsten Widerstands

Die „Destiny“-Community ist für ihren Einfallsreichtum bekannt. Stellen die Entwickler den Hütern eine schwierige oder langwierige Aufgabe, arbeiten die Spieler unermüdlich daran, einen alternativen, einfacheren Weg zur Erledigung zu finden. In der Community werden solche Exploits „Cheese“ genannt. Oftmals kann Bungie nur tatenlos zusehen, wenn die Spieler wieder einmal eine solche „alternative Methode“ gefunden haben. Denn solche Nachrichten verbreiten sich in der Community schnell und bis die Entwickler die Exploits fixen, haben die Spieler diese meist schon schamlos ausgenutzt.

So auch bei dem kürzlich gestarteten Community-Event. Das Ziel der Spieler war es eigentlich, gemeinsam bis zum Ende der Aufgabe 400.000.000 Millionen Kapitänsmünzen zu spenden, um das Quartier der Alienrasse Eliksni zu renovieren. Diese Münzen ließen sich durch die verschiedensten Aktivitäten verdienen. Zwischen drei und 100 Münzen konnten bei Aktivitäten wie öffentlichen Events, den Playlists oder dem Raid „Königsfall“ abgegriffen werden.

Während des Events schalteten die Spieler jedoch schnell die Möglichkeit frei, auch andere Items spenden zu können, wie etwa Schatzkoordinaten. Von da an nahm die ganze Aufgabe an Fahrt auf, denn es gibt einen Exploit im Spiel, bei dem die Hüter unbegrenzt viele Schatzkoordinaten generieren können, solange sie einige davon besitzen. So konnte das ganze Event in nur 25 Stunden abgeschlossen werden.

Anstatt die Spieler dafür zu bestrafen, scheint sich Bungie mit dem alternativen Abschluss abgefunden zu haben. Über Twitter gratulierten die Entwickler den Spielern für das Event-Ende in Rekordzeit. Alle geplanten Änderungen an dem Eliksni-Quartier wurden bereits ins Spiel übernommen. Die Neugestaltung können die Spieler selbst begutachten, wenn sie das Quartier über den Helm anwählen.

