Destiny 2: Nächster Dungeon erscheint am 9. Dezember

In „Destiny 2“ steht ein neuer Dungeon an. Wie bereits bei dem am 27. Mai erschienenen „Dualität“ will sich Bungie auch dieses Mal wieder nicht in die Karten schauen lassen.

Season 18 neigt sich in „Destiny 2“ langsam aber sicher dem Ende zu. Dafür steht mit der nächsten Saison 19 jedoch wieder ein neuer Dungeon an. Mit was es die Hüter dieses Mal zu tun bekommen, wollen die Entwickler von Bungie jedoch wie bei dem letzten Dungeon „Dualität“ nicht verraten.

Hüter rechnen mit Vex-Dungeon

„Ein neuer Dungeon ist auf dem Weg und obwohl wir die Details für uns behalten wollen, damit die Erfahrung am ersten Tag für alle aufregend und neu ist, wollten wir zumindest mitteilen, wann ihr euch in Saison 19 auf das Abenteuer vorbereiten könnt“, heißt es in einem neuen Eintrag des wöchentlichen Blogs „This Week at Bungie“. Während Season 19 am 6. Dezember erscheint, folgt der neue Dungeon am ersten Freitag der neuen Saison, am 9. Dezember um 18 Uhr deutscher Zeit.

Mehr wollte Bungie nicht zu dem kommenden Dungeon verraten. Nun kommt die „Destiny 2“-Community zusammen, um Vermutungen anzustellen, auf welche gegnerische Rasse sie in der noch gänzlich unbekannten Aktivität wohl treffen werden. Ganz hoch im Kurs stehen bei den Spielern derzeit die Vex, die in „Destiny 2“ bis jetzt noch keinen eigenen Dungeon spendiert bekommen haben.

Der Dungeon wird, wie „Dualität“ zuvor, für alle Besitzer der Deluxe Edition der letzten „Destiny 2“-Erweiterung „Witch Queen“ kostenlos verfügbar sein. Alle anderen Spieler müssen entweder auf die Deluxe Edition upgraden oder im Ingame-Shop den „Dungeon-Key“ für 2.000 Silber, umgerechnet gut 20 Euro, erwerben. Der Key gilt dann jedoch sowohl für den Dungeon „Dualität“ aus Season 17 als auch für den Dungeon, der am 9. Dezember erscheint.

