Destiny 2: Viele PS5-Besitzer spielen laut Bungie die PS4-Version

Bungie hat sich besorgt darüber geäußert, dass Besitzer von „Destiny 2“ auf den PlayStation 5-Konsolen die PS4-Version statt die PS5-Fassung des Shooters spielen.

In der neusten Ausgabe von This Week at Bungie stellte das Studio fest, dass ein Teil der PS5-Besitzer wohl versehentlich die PS4-Version von „Destiny 2“ startet, anstatt die optimierte Version für die aktuelle Generation zu nutzen. Grund genug, dachte sich das Unternehmen, um noch einmal an die Upgrade-Möglichkeit zu erinnern.

Statement von Bungie

„Aufgepasst, PlayStation Guardians“, so Bungie. „Wir haben festgestellt, dass eine beachtliche Anzahl von PS5-Spielern die PS4-Version von Destiny 2 auf ihren Konsolen der aktuellen Generation spielt. Um ein optimales Erlebnis für die PlayStation-Güte zu erhalten, solltet ihr euch diese Ressource hier ansehen, um auf die kostenlose PS5-Version zu aktualisieren und eine Verbesserung der Framerate und der Grafik insgesamt zu sehen.“

Sollten sich beide Versionen von „Destiny 2“ auf der PS5 befinden, erfolgt der Wechsel recht simpel. Nach der Auswahl des Spiels erscheinen drei Punkte, über die zwischen den Versionen von „Destiny 2“ für PS4 und PS5 gewechselt werden kann. Auf derwerden sämtliche Upgrade-Möglichkeiten erklärt.

In der Grundversion kann „Destiny 2“ für PS4 und PS5 kostenlos aus dem PlayStation Store geladen werden. Finanziert wird der Shooter über allerlei Zusatzinhalte, darunter mehrere Silberpakete, die bis zu 49,99 Euro kosten. „Destiny 2: Die Hexenkönigin“ wiederum schlägt mit 39,99 Euro zu Buche und für 49,99 Euro kann „Lightfall“ vorbestellt werden. Hinzu kommen Addons wie „Festung der Schatten“ oder „Jenseits des Lichts“. Das „Forsaken“-Paket ist für 19,99 Euro gelistet.

„Destiny 2“ wurde im September 2017 für PS4 und Xbox One veröffentlicht und erschien einen Monat später auch für den PC. Nach dem Launch der neuen Konsolen kamen optimierte Fassungen für PS5 und Xbox Series X/S hinzu. „Destiny 2: Lightfall“ ist die nächste große Erweiterung für den Shared-World-Shooter und wird voraussichtlich im Februar 2023 veröffentlicht.

