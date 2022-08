Destiny 2: Bungie bringt beliebten Destiny-Raid zurück

Dass Bungie in diesem Spätsommer einen Raid aus „Destiny“ zu „Destiny 2“ bringen will, war bereits bekannt. Nun hat das Studio auch verraten, welcher der Raids aus dem Spiel von 2014 seine Rückkehr feiert.

Bei dem „Destiny 2“-Showcase haben sich die Entwickler von Bungie nicht lumpen lassen und gleich mehrere Neuerungen für „Destiny 2“ angekündigt. Neben der neuen Erweiterung „Lightfall“ und der gestern Abend gestarteten „Season of Plunder“ gab es noch die Auflösung, welcher Raid aus dem Vorgänger in „Destiny 2“ seine Rückkehr feiern wird.

Dass Bungie einen Raid aus „Destiny“ zurückbringen will, war bereits bekannt. Nur welcher der drei verbleibenden Raids, „Crota’s End“, „King’s Fall“ und „Wrath of the Machine“, zurückkehren werden, war in den letzten Wochen eine der großen Diskussionen in der Community.

Der König feiert seine Rückkehr

Nun ist bekannt: Nach „Vault of Glass“, der in Season 14 in „Destiny 2“ eingeführt wurde, kommt am 26. August nun auch „King’s Fall“ zurück. Dabei handelt es sich um einen sehr beliebten Raid, in dem sich die Hüter dem Taken King Oryx stellen müssen. Der ist nämlich ziemlich sauer, dass die Guardians seinem Sohn Crota in dem Raid „Crota’s End“ den Garaus gemacht haben.

Der Raid kam ursprünglich mit der Erweiterung „The Taken King“ im Jahr 2015 zu „Destiny“. Der „King’s Fall“-Raid gehört noch immer zu einer der beliebtesten Endgame-Aktivitäten der Community, besonders weil die dazugehörige Erweiterung von den Fans gerne als das „Goldene Zeitalter“ von „Destiny“ beschrieben wird.

In dem beliebten Raid dringen die Hüter in das Schiff von Oryx ein, der fürchterlichen Dreadnaught, auf Deutsch auch Grabschiff genannt, und müssen sich vier schrecklichen Bossen stellen: dem Warpriest, dem gruseligen Oger Golgoroth, den Töchtern von Oryx, Ir Anûk und Ir Halak, sowie Oryx selbst. Vielen Spielern dürften aber besonders die knackigen Sprungpassagen des Raids im Gedächtnis geblieben sein.

