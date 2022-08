Destiny 2 x Fortnite: Dataminer finden Hinweise auf Crossover

Am Wochenende hatte ein bekannter „Fortnite“-Leaker auf ein mögliches Crossover mit „Destiny 2“ hingewiesen. Nun fand der „Destiny“-Dataminer Ginsor ein erstes Bild zu dem Event.

Wir leben in einer wahrlich seltsamen Zeitlinie. Anscheinend wird derzeit ein Crossover von „Fortnite“ und „Destiny 2“ vorbereitet. Doch dies scheint anders abzulaufen, als es die Spieler bisher gewohnt waren. Anstatt „Destiny“-Charaktere zu „Fortnite“ zu bringen, scheint „Destiny 2“ einige Rüstungssets im „Fortnite“-Design zu erhalten.

Dataminer findet Bild zu möglichem „Fortnite“-Crossover

Der „Fortnite“-Leaker MidaRado hatte am vergangenen Wochenende ein Crossover zwischen dem Battle-Royale-Game und „Destiny 2“ angedeutet. Mittlerweile liegen auch die ersten Handfesten Hinweise dazu vor. Der bekannte „Destiny“-Dataminer Ginsor hat das angebliche Crossover-Event nun scheinbar mit einem Bild bestätigt. Darauf zu sehen sind nicht etwa „Destiny“-Skins, die ihren Weg zu „Fortnite“ finden. Stattdessen gibt es anscheinend drei Rüstungssets für „Destiny 2“, die von klassischen „Fortnite“-Skins inspiriert sind.

Das Bild, das von Bungies Webseite zu stammen scheint, zeigt ein „Destiny 2“-Rüstungsset für den Titanen, das dem Black Knight ähnlich sieht, der ursprünglich mit dem Season Pass der zweiten Saison von „Fortnite“ erhältlich war. Der Warlock erhält anscheinend eine Drift Mask, während der Jäger eine Rüstung erhält, die dem Omega-Skin aus dem Battle Royale ähnelt.

Bisher ist nicht klar, ob es tatsächlich zu einem Crossover kommt oder wann dieses Event starten könnte. Derzeit geht man davon aus, dass Bungie das Crossover möglicherweise bei dem kommenden Showcase ankündigt. Am 23. August um 18 Uhr deutscher Zeit will der Entwickler nicht nur die an dem Tag startende Season 18 von „Destiny 2“ enthüllen, sondern auch die nächste Erweiterung „Lightfall“. Die Pre-Show zu dem Stream startet schon um 17 Uhr, das Hauptevent wird ab 18 Uhr ausgestrahlt.

