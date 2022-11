Horizon Call of the Mountain: Ein meisterhafter Kletterer – die Geschichte von Ryas

Horizon Call of the Mountain:

"Horizon: Call of the Mountain" lässt euch in eine postapokalyptische Welt eintauchen.

Über den Hauptcharakter von „Horizon: Call of the Mountain“ war bislang kaum etwas bekannt. Wir wussten lediglich: Früher gehörte er dem berüchtigten Carja-Stamm an. Doch nun gab der Entwickler über Twitter Details zur Hintergrundgeschichte des Protagonisten bekannt.

Laut Guerrilla Games stammt Ryas aus einer adligen Carja-Familie. Er wird als tüchtiger und geschickter Mann bezeichnet, der allerdings das Vertrauen in sich selbst verloren hat. Der Grund dafür? Unbekannt.

Auf jeden Fall wurde er im Laufe seiner Jugend ein Meister des Kletterns. Zusätzlich hat ihm seine Zeit als Shadow Carja zu einem erprobten Kämpfer und Maschinenjäger gemacht. Dabei kämpft Ryas wie Aloy aus den Hauptteilen mit Pfeil und Bogen.

Sein genaues Aussehen bleibt ein Geheimnis. Wir sehen lediglich, dass er einen Teil seiner Carja-Ausrüstung behalten hat. Alle Zeichen und Insignien, die auf seinen früheren Stamm hinweisen, entfernte er jedoch.

Ryas wird versuchen, seine Ehre wiederherzustellen. Obwohl ihm die Bewohner der postapokalyptischen Welt seine Taten wohl nie verzeihen werden. Zum Beispiel spielte er eine Rolle bei der Entführung des jungen Prinzen Itamen.

„Horizon: Call of the Mountain“ erscheint am 22. Februar nächsten Jahres für PlayStation VR2.

